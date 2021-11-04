你開Mustang或許不會甩尾 但艾米許人的野馬會
開著Ford Mustang野馬之類的美國跑車用粗暴的方式甩尾過彎可以說是各種影視作品的標配，而事實上，以這類肌肉車的動力要做到這點也絕對是輕而易舉。甚至對於過著簡樸生活艾米許人（Amish）來說，開著「傳統的」野馬車也能輕鬆做到！？
艾米許人（Amish）是基督新教重洗派門諾會中的一個信徒分支，以拒絕汽車及電力等現代設施，過著簡樸的生活而聞名。美國有超過350,000名艾米許人，主要分佈在印第安納州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州。他們享受非常簡單的生活方式，但這並不意味著他們對速度沒有追求。眾所周知，美國各地的許多艾米許人社區仍然依靠馬匹和馬車作為交通工具。雖然這些馬車通常只由一匹馬拉動，但從一段有趣的行車記錄器影片顯示，一些艾米許人或許很擅長在馬車上享受駕馭樂趣。
這段行車紀錄器影片被分享到Reddit論壇上，一位汽車駕駛晚間經過一個不知名的美國農村。幾秒鐘後，一輛馬車從路的左側突入。當馬匹和馬車向左轉彎時，馬車的後輪開始滑動，甚至還激起了火花，馬車夫以精湛的駕駛？技巧進行了一場連藤原拓海都會讚嘆的甩尾過彎。
在這則Reddit貼文底下的中的一位網友表示，這樣的駕駛型態在艾米許人中並不少見。事實上，他們經常在路上拖著他們的馬車比賽，馬車上甚至還裝有燈具？就像一般人開著自己的車在路上狂飆一樣。
那麼，如果是你，開著現代的野馬Ford Mustang跑車，能做得出比他的原始野馬車更漂亮的甩尾動作嗎？當然我們是不鼓勵在一般道路上競速的，但對艾米許人而言，駕著馬車也是他們對於原始速度感和駕駛感受的追求吧。
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