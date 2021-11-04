你開Mustang或許不會甩尾 但艾米許人的野馬會

摘自Ford Performance

開著Ford Mustang野馬之類的美國 跑車用粗暴的方式甩尾過彎可以說是各種影視作品的標配，而事實上，以這類肌肉車的動力要做到這點也絕對是輕而易舉。甚至對於過著簡樸生活艾米許人（Amish）來說，開著「傳統的」野馬車也能輕鬆做到！？

艾米許人（Amish）是基督新教重洗派門諾會中的一個信徒分支，以拒絕汽車 及電力等現代設施，過著簡樸的生活而聞名。美國有超過350,000名艾米許人，主要分佈在印第安納州、俄亥俄州 和賓夕法尼亞州。他們享受非常簡單的生活方式，但這並不意味著他們對速度沒有追求。眾所周知，美國各地的許多艾米許人社區仍然依靠馬匹和馬車作為交通工具。雖然這些馬車通常只由一匹馬拉動，但從一段有趣的行車記錄器影片顯示，一些艾米許人或許很擅長在馬車上享受駕馭樂趣。

艾米許人（Amish）以拒絕汽車及電力等現代設施。 摘自Wiki

這段行車紀錄器影片被分享到Reddit論壇上，一位汽車駕駛晚間經過一個不知名的美國農村。幾秒鐘後，一輛馬車從路的左側突入。當馬匹和馬車向左轉彎時，馬車的後輪開始滑動，甚至還激起了火花，馬車夫以精湛的駕駛？技巧進行了一場連藤原拓海都會讚嘆的甩尾過彎。

在這則Reddit貼文底下的中的一位網友表示，這樣的駕駛型態在艾米許人中並不少見。事實上，他們經常在路上拖著他們的馬車比賽，馬車上甚至還裝有燈具？就像一般人開著自己的車在路上狂飆一樣。

那麼，如果是你，開著現代的野馬Ford Mustang跑車，能做得出比他的原始野馬車更漂亮的甩尾動作嗎？當然我們是不鼓勵在一般道路上競速的，但對艾米許人而言，駕著馬車也是他們對於原始速度感和駕駛感受的追求吧。