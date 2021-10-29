IIHS提高側撞難度 20款SUV僅Mazda CX-5獲Good評價

20款休旅在IIHS超嚴苛的新側面撞擊測試結果，僅有Mazda CX-5獲得了Good良好評鑑。（截圖自IIHS YouTube）

IIHS美國公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) 在近日針對了市面上所販售的20款休旅 ，進行最新的側面撞擊測試，此次參與測試的車款皆為2020年式至2021年式的美規車型，但結果竟然只有一輛休旅拿到Good的良好評鑑！

這20款受測休旅中，除了Mazda CX-5 獲得Good良好評價外，另外有九款休旅得到Acceptable尚可接受的評價，包括 Audi Q3、Buick Encore、Chevrolet Trax、Honda CR-V、Nissan Rogue、Subaru Forester、Toyota RAV4、Toyota Venza與Volvo XC40。

20款休旅接受IIHS新側面撞擊測試後的評鑑結果。（取材自IIHS）

來源：IIHS YouTube

八款休旅如Chevrolet Equinox、Ford Escape、GMC Terrain、Hyundai Tucson、Jeep Compass、Jeep Renegade、Kia Sportage及Lincoln Corsair則得到了Marginal及格邊緣的成績，最後兩款休旅Honda HR-V與Mitsubishi Eclipse Cross，則是拿到了Poor算是不太及格的評鑑。IIHS資深研究工程師Becky Mueller對此表示，這20款休旅的側面撞擊成績結果確實都不太理想，不過，這符合了當初IIHS預期改採用更嚴厲的側面撞測標準所得到表現。

（截圖自IIHS YouTube）

IIHS代表David Harkey也對此補充，IIHS不斷嘗試精進側面撞擊測試，正是因為想將碰撞事故所造成的傷害降到最低，結果Mazda CX-5證實了在更嚴峻的側面撞擊測試中，強大的保護力是可以實現的。當初代側面撞測載於2003年推出時，僅有五分之一的車型獲得了Good評價；另外，在近十年來的數據中顯示，側面撞測擁有Good評鑑的車款，當駕駛左側車身受到撞擊時，死亡率較只得到Poor評鑑的車款減少了70%，即便如此，在2019年時乘員因側面撞擊而身亡的比例還是有23%。

（截圖自IIHS YouTube）

有鑑於市面上休旅佔比愈來愈多，IIHS也將側面撞擊測試的難度提升，改用一台擁有具備高速移動、重量更重的可潰縮測試車，如重量從原本的1,497kg提升至約1,896kg、相當於現今中型休旅的車重，速度亦從原先的50km/h拉升到了60km/h，這兩大改變使得整體的撞擊能量較先前增加了82%，另外，可潰縮車輛也換上了新設計，藉此模擬如被休旅或皮卡撞上時的情形。

（截圖自IIHS YouTube）

（截圖自IIHS YouTube）

IIHS表示，新的側面撞擊測試突顯了目前受測車輛對於胸部與骨盆保護力的不足，其中一個原因可能是B柱與車門在受到撞擊時發生嚴重變形，儘管B柱可承受高速衝擊，但車門的部分或門框卻可能出現嚴重凹陷並侵入車室，使得乘員因此受傷，為了改善這類的結果，IIHS建議車商可能需要加強車門與門框的結構，並調整軀幹與骨盆的輔助氣囊位置藉此提供更多的防護與緩衝。