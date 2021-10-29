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去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它

記者趙駿宏／綜合報導
Range Rover Velar平均理賠支出達52,158歐元。摘自Land Rover
Range Rover Velar平均理賠支出達52,158歐元。摘自Land Rover

德國小偷去年似乎對豪華SUV情有獨鍾，在2020年最常被盜車輛的前十名中，高級車型占據了八席之多。

德國汽車媒體《Autobuild》最近一則報導中透露，德國保險協會(GDV)將Land RoverRange Rover Velar列為德國最常遭竊的車輛，在1,000個投保樣本中，有 15.5輛汽車被盜，平均理賠支出達52,158歐元（約6萬美元）。

除了外觀時尚的Velar，小偷們還喜歡偷平均理賠45,408歐元（約5.24萬美元）的BMW X6（9.0/1,000）和31,738歐元（約3.66萬美元）的Kia Stinger（6.7/1,000）。排在第四位的則是Land Rover旗艦車型Range Rover (5.9/1,000) ，它是同級產品中最貴的，平均理賠為60,067歐元（約6.94萬美元）。

BMW X6也是德國偷車賊第二大光顧的車款。摘自BMW
BMW X6也是德國偷車賊第二大光顧的車款。摘自BMW

Lexus NX (4.4/1,000) 和Toyota Land Cruiser (4.3/1,000) 排在第五和第六，平均理賠分別為28,718歐元（約3.32萬美元）和38,794歐元（約4.48萬美元），Toyota Prius (3.9/1,000)，排在第七位，平均理賠額為19,770歐元（約2.28萬美元）也是在不分車種Top10中最便宜的車款。

而第八名是Porsche 911（3.5/1,000）也是Top10裡唯一的一輛跑車，平均理賠價為52,794歐元（約6.1萬美元），第九則是Ford Edge（3.4/1,000）。

Kia Stinger在德國失竊榜排名第三。 摘自Kia
Kia Stinger在德國失竊榜排名第三。 摘自Kia

排在第十位的有兩台車，分別是BMW X5（3.4/1,000），平均理賠43,263歐元（約5萬美元）和Hyundai Santa Fe（3.4/1,000）35,663 歐元（約4.1萬美元）。

品牌方面，Land Rover以1.9/1000的比例排名第一。其次則是Porsche (1.0/1,000)、Mazda(0.7/1,000)、Mitsubishi(0.5/1,000) 和Toyota/Lexus (0.5)。

德國有保險的遭竊車輛自2019年的14,229輛降為2020年的10,697輛，大多數案件都發生在德國最大城市，同時也是首都的柏林（2,276輛保險車輛）。

Range Rover Velar被列為德國最常遭竊的車輛。摘自Land Rov...
Range Rover Velar被列為德國最常遭竊的車輛。摘自Land Rover

德國 保險 Toyota

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