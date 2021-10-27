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愛車人才懂 天降冰雹…車主肉身護Mk4 Toyota Supra

記者陳威任／綜合報導
一位車主在天降冰雹的時候，用肉身來保護自己的愛車。（取材自TikTok）
一位車主在天降冰雹的時候，用肉身來保護自己的愛車。（取材自TikTok）

或許很多人無法理解，有些人對待自己的愛車就像對待摯愛或是家人一般，除了定期清潔美容保養外，平時更是小心翼翼維持車款。但有時候遇到劇烈天氣變化時，真的讓人措手不及。近期在TikTok上就有一支充分表現愛護車款的影片上線，短片中車主為了讓愛車不受到冰雹襲擊影響，甚至不惜出動肉身來保護。

短片中，這位車主的愛車是Mk4 Toyota Supra，目前在市場上已成為非常有價值的資產，面對突如其來的天降冰雹，這位車主除了用紙板保護，希望冰雹不至於傷了愛車鈑金及烤漆外，但仍有一部分引擎蓋無法被紙板遮蓋，這時候車主選擇犧牲自己的肉體，直接趴在引擎蓋上，希望減少愛車可能受損的情況。

@jakemcgloin

When life doesn’t throw you lemons 😂#sydney #hail #badweather #covid #covid19

♬ Mad World - Michael Andrews

這種屬於愛車男人的浪漫，外人看起來可能會覺得有點搞笑，但對於同樣愛車人士而言，可能都會認同這樣的動作吧。

TikTok Toyota

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