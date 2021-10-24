Toyota登上全球汽車最有價值品牌 Tesla榜單大贏家

全球接單火熱的Toyota GR Yaris。(圖:Toyota提供)

研調機構Interbrand發布2021年全球最有價值品牌報告，前10名分別是蘋果、亞馬遜、微軟、Google、三星、可口可樂、Toyota 、Mercedes-Benz、麥當勞與迪士尼，與去年榜單的前10名相同。其中Toyota以541億美元的價值名列第七名並成為最價值的汽車 品牌。而電動車大廠Tesla 的品牌價值則以暴增184%的狂野表現，堪稱空前紀錄。

Interbrand提到，要入選全球最有價值品牌的企業，必須有至少30%營收來本土以外的市場，並依靠品牌的財務成績、在購買決策中扮演的角色，以及市場競爭力等面向進行評判。

其中，在汽車產業部分，TOYOTA它是最有價值的汽車品牌，價值541億美元，名列第七名，Mercedes-Benz則是豪華品牌之最，價值508億美元，名列第八名；BMW則是第12名，價值416億美元。

Tesla Model S Plaid。(取材自Tesla)

Tesla則是今年榜單的最大贏家，雖然不至於撼動前10名的位置，但品牌價值為362億美元，暴增184%，從去年的40名篡升至14名。

其他進入百大排行的汽車品牌還包括Honda（213億美元）、Hyundai（151億美元）、Audi（134億美元）、Volkswagen（134億美元）、Ford（128億美元）、Porsche（117億美元）、Nissan（111億美元）、Ferrari(71億美元)、KIA(60億美元)、Mini(52億美元)和LandRover(50億美元）。

Interbrand首席執行官Charles Trevail說，Tesla品牌價值的三位數增長，在過去22年全球最佳品牌中是前所未有的。Tesla是一個體現品牌方向、靈活性和參與性的重要品牌，所以我並不感到驚訝，Tesla可以在2021年全球最佳品牌排名中取得飛躍成長。