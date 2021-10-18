近一半的英國駕駛 認為自己的技術比自動駕駛更好

近一半的英國駕駛認為自己的技術比自動駕駛更好。摘自Carscoops.com

隨著科技進步，駕駛輔助功能越來越常見，許多車款都能達到Level 2的自動駕駛表現。但駕駛輔助終究只是輔助，很多人都還是認為人類駕駛技術更好，根據Volkswagen汽車 金融服務英國 公司的研究，近一半的英國駕駛認為他們的技術比自動駕駛汽車更好。

研究顯示，46%的英國駕車者會相信自己的駕駛技能，而不是自動駕駛汽車的駕駛技能。在蘇格蘭，54%的人對自己的駕駛更有信心，而英格蘭北部也有約48%的人更相信自己的駕駛能力。其中也呈現越年輕對自己越信任的情況，18-24歲的年輕駕駛有52%相信自己的技能，而75歲以上的老司機則僅有39%相信他們會比自動駕駛汽車更好。

近一半的英國駕駛認為自己的技術比自動駕駛更好。摘自Carscoops.com

該研究還表明，實際上並沒有多少人確信自己想要購買自動駕駛汽車。事實上，只有21%的受訪者表示，如果自動駕駛汽車可用，他們可能會購買。不同年齡組之間採用自動駕駛汽車的意願差異很大，25-34 歲的受訪者中有50%願意購買，而55至64歲的駕車者中只有5%願意購買。

在渴望購買自動駕駛汽車的人中，44%的人會花額外時間聽音樂，25%的人會看電視或電影 ，25%的人會閱讀，20%的人會睡覺。男性也比女性更有可能購買自動駕駛汽車。

Volvo日前發表無人自駕車的豪華概念內裝「Concept 26」，展現出自動駕駛後的駕駛型態。 圖／Volvo提供

Volkswagen汽車金融服務英國公司首席CEO邁克托德說，這項研究提供了對英國駕車者集體心理的洞察，因為它證實了英國是一個以駕駛為榮的國家，英國駕駛對自己的駕駛能力非常有信心。許多人寧願控制方向盤，也不願被高度複雜的技術驅動。

邁克托德說，當然，通往完全自動駕駛的道路不會沒有挑戰，這在一定程度上解釋了研究中發現部分駕駛人對自動駕駛汽車的輕微憂慮，但如果自動駕駛技術繼續以目前的速度發展，自動駕駛汽車可能比我們想像的要早得多。