車牌禁止出現髒話、性暗示 緬因州將實施管制

緬因州居民可以在車牌上展示創意，圖為一名新英格蘭愛國者隊的美足球迷展示該隊打進超級盃的特製車牌。(美聯社)

緬因州 將針對個人化特製車牌制定新法規，新法將禁止車牌上的不雅字眼，未來違反規定的車牌將被召回。

在緬因州的特別車牌上可看見包括f開頭的髒字，以及提及身體部位、與性有關等帶有侮辱性的粗俗用語。

緬因州目前正在制定法規，確保法律能保障憲法第一修正案所賦予的言論自由，同時又能消除車牌上的粗俗詞彙。

緬因州州務卿雪娜·貝洛斯(Shenna Bellows)表示，整個過程可能需要兩到四個月，新法制定過程中，帶有潛在冒犯性字眼的特別車牌申請將暫時停止，緬因州可能在今冬開始召回以前發放的違規車牌。

貝洛斯說：「制定法規會讓主動移除車牌的過程延遲，但會幫助我們在公民的言論自由權利以及移除不適當車牌的公共利益中取得平衡。」

大多數州對於含有粗俗用語、種族歧視、毒品、涉及政治及宗教等冒犯用語的車牌有所限制，但緬因州2015年取消車牌的審查程序，導致緬因州出現許多用字大膽不受拘束的個人化特別車牌，貝洛斯提到：「我們毫無限制的作法並不尋常。」

貝洛斯為緬因州美國公民 自由聯盟前任執行長，她非常了解憲法第一修正案保障言論自由的重要性，但她坦承在今年就任州務卿以前，她並不了解不雅車牌有多誇張。

其他州也有與車牌相關的法律訴訟，去年一位聯邦法官裁定加州 不得禁止被認為「冒犯好品味及正派形象」的特別車牌，加州的法律管得太多，因此各州必須仔細瞄準帶有粗俗詞彙的不適當車牌。

緬因州有約12萬多個特別車牌，估計有400個含冒犯用語的車牌被召回，貝洛斯表示：「車牌是州的財產，如果你真的想在你的車放上冒犯的標語，可以用保險槓貼紙。」