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不敵電動化浪潮 經典Posche 911賣輸自家Taycan

記者陳威任／綜合報導
Porsche 911。(圖:Porsche提供)
Porsche 911。(圖:Porsche提供)

電動化浪潮來襲下，除了增加許多專售電動車款的新創汽車品牌外，傳統車廠也積極轉型推出電動車款迎戰。而這樣的變化自然也會逐漸反映在銷售表現上，Porsche過往以跑車聞名全球，在推出品牌首款純電跑車Taycan後，更是一炮而紅供不應求，從前三季銷售表現來看，Taycan更是超越了經典的911，成為品牌第三熱賣的車系。

Porsche宣布，第三季的全球總銷量增長了13%，2021年的汽車銷量高達21萬7198 輛。美國的漲幅最大，提高了 30%，而中國和德國緊隨其後，分別增長了11%和9%。

Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)
Porsche Taycan。(圖:Porsche提供)

其中，品牌最暢銷車款依然是兩大休旅Porsche Cayenne(62,451輛)及Porsche Macan(61,944輛)，位居第三的是讓人相當驚奇的純電跑車Taycan，前三季共交付28,640輛；而過往男人們的Dream Car選項911則以27,972輛落後，另外一款經典跑車Panamera也以20,275 輛落後，911銷售量甚至比去年提高了10%，Panamera也提高了1%。

「我們跑車的高需求一直持續到第三季，我們很高興能夠在今年前九個月向客戶供應如此多的汽車。」執行董事會成員Detlev von Platen說。

Porsche將在未來幾年推出大量純電動汽車，隨著該品牌在2021年取得成功——尤其是Taycan亮眼的表現，絕對有助於提供這家傳統跑車大廠信心，將會更有利於進行轉型。

Porsche 2021年前三季各車種銷售表現

Porsche Cayenne／6萬2451輛

Porsche Macan／6萬1944輛

Porsche Taycan／2萬8640輛

Porsche 911／2萬7972輛

Porsche Panamera／2萬275輛

Porsche 718／1萬5916輛

Porsche Panamera。(圖:Porsche提供)
Porsche Panamera。(圖:Porsche提供)

汽車 911 電動車

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