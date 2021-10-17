有先進駕駛輔助就安全？美汽車協會：雨天使用務必注意

ADAS確實有助於避免意外發生，但前提是不能過度依賴，駕駛人也要注意使用情境。（摘自CarBuzz.com）

先進駕駛輔助系統(ADAS)日益普及，不少中階國民車都搭載這項配備，雖然對於安全提升無庸置疑，但除了駕駛人必須正確認識及使用外，有些時機也要避免完全放手讓系統掌控，其中之一就是下大雨時。美國汽車 協會（AAA）近期研究顯示，大雨會對駕駛輔助設備和車輛安全系統的正常運行能力產生嚴重影響，尤其在極端氣候下，瞬間大雨機會越來越高，駕駛人絕對要注意使用時機。

其實不論是ACC跟車系統、AEB自動緊急煞車輔助或是LTA車道維持系統，不外乎都是靠著車載攝影 鏡頭及毫米波雷達等科技來作為判斷依據，在使用上本來就可能受到天氣影響，例如大雨、大雪、濃霧、黑暗環境或迎面而來的刺眼陽光等，都可能影響到系統的判斷。

在極端氣候的現今世界裡，即便有先進主動安全輔助，也絕對不能大意。 圖／ingimage提供

ADAS已經成為新世代車款的必備配備。（摘自CarBuzz.com）

美國汽車協會（AAA）近期在南加州汽車研究中心汽車俱樂部的幫助下，在封閉的賽道上模擬了雨水和其他環境因素，以測試它們在不太理想的條件下發揮作用的能力。它測試了自動緊急煞車輔助和車道維持系統等功能，發現模擬大雨情境對其功能產生了負面影響。

美國汽車協會（AAA）近期在南加州汽車研究中心汽車俱樂部的幫助下，在封閉的賽道上模擬了雨水和其他環境因素。（取材自Carscoops.com臉書）

整體而言，在封閉路段模擬降雨的環境測試下，配有自動緊急煞車輔助的測試車輛以25英里(40公里)/小時的速度行駛時，有17%的測試結果是發生了碰撞；當測試車輛以35英里(56公里)/小時的速度行駛時，有33%的時候無法及時識別前方停靠的車輛並與之相撞。至於車道維持系統的表現也不理想，在69%的情況下都離開了車道。

AAA 汽車工程和行業關係主管布蘭農表示，車輛安全系統依靠傳感器和攝影鏡頭來查看道路標記、其它車輛、行人和道路障礙物。因此，自然而然它們更容易受到雨水等環境因素的影響。現實情況是，人們並不總是在完美、晴朗的天氣裡開車，所以我們必須擴大測試範圍，並考慮人們在日常駕駛中實際遇到的問題。

雨天使用ADAS務必留意，絕對不能完全將由系統判斷。（記者陳威任/攝影）

布蘭農說，AAA了解到這些系統有能力減少碰撞機會並提高駕駛的整體安全性，微調他們的表現並為駕駛員提供更一致的體驗將大大有助於釋放他們的真正潛力。

該組織建議駕駛應該更加熟悉這些系統的運作方式，更重要的是，它們的侷限性。建議駕駛者應保持擋風玻璃清潔，確保雨刷器不出現划痕，增加跟車距離，在惡劣天氣下不要使用巡航控制系統，以保持更高的警覺性。