ARC安全氣囊又爆 釀第2死 通用召回2款車

國家公路交通安全管理局公布一份有關通用汽車公司(GM)召回該公司搭配ARC安全氣囊車輛的文件，並指出ARC氣囊在車輛行駛途中爆炸，噴出大量碎片，造成駕駛身亡。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)13日公布一份通用汽車 公司(GM)召回該公司搭配ARC公司安全氣囊車輛的文件，並指出ARC公司製造的安全氣囊在車輛行駛途中爆炸，噴出大量碎片，造成駕駛身亡，此為ARC安全氣囊製造商因產品瑕疵造成的第二起死亡事故。

通用公司表示，召回的汽車包含2008年至2017年間生產的別克昂柯雷休旅 車(Buick Enclave SUVs)，與2013年至2017年間製造的雪佛蘭休旅車(Chevy Traverse SUVs)；通用汽車發言人弗洛雷斯 (Dan Flores)說：「我們根據統計數據做出召回的決定，目前預計約召回共550輛汽車，受影響的車主自11月22日起會接獲相關通知。」

NHTSA表示，ARC公司製造了約800萬個安全氣囊，廣泛配置於全國各大車商車輛中，包含通用汽車、克萊斯勒(Stellantis)、奇亞(Kia)、現代(Hyundai)等；NHTSA自從ARC發生第一起安全氣囊事故後至今已調查六年，但迄今仍無結果。

民間的汽車安全組織批評，NHTSA早就該調查完這件事，但因為該機構人員及資金都不到位，導致除非出人命，否則無法採取行動；加州汽車消費者安全協會(Consumers for Auto Reliability and Safety)主任蘿絲瑪莉．沙漢(Rosemary Shahan)說：「第二起死亡事故根本不應該發生，NHTSA早就該解決這個問題了，卻因為資金和人力的問題，遲遲無法解決。」

ARC安全氣囊的製作方法，與之前宣告破產 的日商高田公司(Takata)，都是利用硝酸銨在汽車遭受撞擊時產生小型爆炸，以立刻為安全氣囊充氣。

然而，由於硝酸銨遇熱易分解，長時間放置於汽車內的高溫、潮濕的環境中有容易產生爆炸的危險；高田公司在破產前，其安全氣囊就在全球造成28人死亡，其中美國就占14人，另有400多人受傷。