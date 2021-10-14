東南亞疫情漸緩和 TOYOTA將趕進度彌補生產損失

TOYOTA原本計畫在2021年全球的車輛生產預估總數為930萬輛，目前已經調整為900萬輛。（摘自TOYOTA）

今年對於汽車 製造商而言是相當難過的一年，除了持續受到新冠肺炎影響，部分地區工廠被迫停工外，車用晶片短缺更是重擊，即便疫情 無虞的地方，也都只能減產以對。而TOYOYA由於東南亞 疫情逐漸緩和，有望於12月時重啟縮減車型的生產，展開生產上的補救。

這家日本汽車製造商最近宣布，將把截至3月底的財政年度生產目標削減30萬輛至900萬輛。這是由於新冠肺炎感染率上升導致馬來西亞和越南零部件工廠停工所受到的影響。

TOYOTA計畫接下來要補足生產，陸續在全球市場登場的Corolla Cross也將是生產重點之一。（摘自Carscoops.com）

路透報導稱，TOYOTA現在已通知零件廠商彌補生產損失，預計將在12月至2022年3月底期間再生產9萬7000輛汽車。供應商顯然會考慮增加周末上班以滿足汽車製造商的要求。

豐田發言人在一份聲明中表示，「尚未就11月之後的生產計畫做出任何決定。」然而，汽車行業顧問 Carnorama的研究員宮尾健表示，情況正在改善，從而使TOYOTA能夠做出增產的選擇。「東南亞的疫情漸趨穩定，人們對生產風險的擔憂正在緩解，似乎可以開始準備迎接隧道口的光明到來。」