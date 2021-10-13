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北美Infiniti部分舊款車 可免費升級無線Apple CarPlay

記者趙駿宏／綜合報導
Infiniti為部分舊車型提供免費無線Apple CarPlay升級。 摘自Infiniti
Infiniti為部分舊車型提供免費無線Apple CarPlay升級。 摘自Infiniti

隨著3C科技愈來愈進步，幾乎所有生活資訊都存放在智慧型手機中，無論到什麼地方都希望能夠使用手機，就算在車內也是一樣，因此AppleCarPlay就顯得相當重要，且近年來系統更從有線連接，進階到無線藍牙連接，減少車室內的線材。

隨著各車廠都推出無線AppleCarPlay功能，北美Infiniti也在2022年式QX55、QX80、QX60、以及最新發表新年式的Q50、Q60車款上標配這項功能，也讓Infiniti的車款在內裝科技上能夠在市場上保有競爭的基本門檻。

北美Infiniti也在2022年式QX55、QX80、QX60、以及最新發表新...
北美Infiniti也在2022年式QX55、QX80、QX60、以及最新發表新年式的Q50、Q60車款都標配無線Apple CarPlay功能。 摘自Infiniti

而北美Infiniti也沒有忘記舊客戶的需求，只要是2020和2021年式的Q50、Q60、QX50和QX80皆可以「免費回廠」升級無線AppleCarPlay。至於2020年式以前的車款因為車載主機無法支援，便無法享受這項升級服務。

Apple CarPlay近年來系統從有線連接，進階到無線藍牙連接，減少車室內的...
Apple CarPlay近年來系統從有線連接，進階到無線藍牙連接，減少車室內的線材。 摘自Infiniti

Infiniti Americas集團副總裁Jeff Pope 表示：「客戶滿意度一直是Infiniti的首要任務之一，超過 80% 的豪華車主使用Apple產品，我們很高興為2020年和2021年式的大多數的車主帶來無線Apple CarPlay。」

Infiniti QX60。 摘自Infiniti
Infiniti QX60。 摘自Infiniti

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