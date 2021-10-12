Fisker證實 將在鴻海俄州廠生產PEAR平價電動車

Fisker的電動跨界休旅車Ocean。（美聯社）

美國電動車 新創公司Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）日前向俄亥俄州 當地報紙「晨報」（The Morning Journal ）證實，Fisker一款電動車將會委由台灣鴻海 （2317）在其剛商定買下的俄亥俄州廠生產。

鴻海本月1日宣布，將以2.3億美元買下美國另一家電動車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州Lordstown的汽車工廠；這座工廠先前為通用汽車（GM）所有，Lordstown Motors兩年前買下，現在又再轉售給鴻海。

鴻海近來廣大撒網與全球電動車業界各環節可能夥伴發展的合作關係。菲斯克說，基於今年5月與鴻海的結盟協議，公司代號「Pear專案」、開發售價低於3萬美元電動車的案子，屆時生產作業將交給鴻海。同時，「Pear專案」也計畫運用鴻海電動車平台的修改版本來研發。

菲斯克告訴「晨報」：「如果鴻海順利完成收購（Lordstown廠），我們將會在Lordstown與鴻海一起打造Pear。」

菲斯克表示，Pear專案需要有自己的生產線。為分攤成本，Fisker將與鴻海合資並且分潤。Fisker也不排除與Lordstown在車輛烤漆、物流這些領域合作。

如果專案進度順利，Pear可望在2024年生產，目標全球年銷量與產量最高達到25萬輛。Fisker的出道作品Ocean則是排定在明年底量產，委製廠商是奧地利的Magna Steyr。

鴻海與Lordstown Motors的協議，除了以購買汽車廠房，也將入股Lordstown Motors普通股5000萬美元。預計未來六個月內完成交易。鴻海也談定將負責Lordstown Motors首款電動車Endurance皮卡的生產。