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BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

記者黃俐嘉／綜合報導
Lexus七月至九月共交付了8萬1093輛，一舉超越BMW奪下今年第三季美國豪華品牌銷售冠軍。(取材自Lexus)
Lexus七月至九月共交付了8萬1093輛，一舉超越BMW奪下今年第三季美國豪華品牌銷售冠軍。(取材自Lexus)

在豪華車市場競爭相當激烈的美國，近期時常見到德國雙B豪華品牌廝殺，而日系豪華品牌Lexus卻總是只能坐三望二一，但就在7月至9月這三個月間的銷量，Lexus總算超越了Mercedes-Benz、BMW奪下今年第三季美國豪華車銷售冠軍。

上半年銷量取得領先優勢的BMW，靠著X系列強勁的銷售表現，在第三季共繳出了75,619輛、成長8.7%的成績，不過德國三芒星Mercedes-Benz卻衰退了20.8%，儘管靠著C-Class、GLE各自賣破1.1萬輛撐場，但賓士最終在今年七月至九月於美國僅交付了55,130輛，至於另一家德國豪華車商Audi，第三季在美國則是下跌了14.4%、共交付了41,019輛。

2021上半年美國豪華車銷售冠軍由BMW拿下。(取材自BMW USA)
2021上半年美國豪華車銷售冠軍由BMW拿下。(取材自BMW USA)

BMW第三季在美國銷量遙遙領先另外兩間德國車商，看似穩拿銷量季冠軍，但始終在後當程咬金的Lexus這回總算殺出來了！即便逐漸受到了晶片短缺的影響，但Lexus靠著RX、NX兩款休旅大量交車下，使得這間日本豪華品牌七月至九月共交付了81,093輛，一舉超越BMW奪下今年第三季美國豪華品牌銷售冠軍。

雖然第三季銷售冠軍非雙B出線，但若是看整年度的銷量較勁就可知道BMW與Lexus、Mercedes-Benz有多激烈，在第三季結束後，BMW目前僅稍稍領先Lexus 4,808輛，領先Mercedes-Benz約28,000輛，銷量差距皆相當微小，最後一季的銷量可以說是左右最終2021美國年度豪華車銷量冠軍的關鍵季度。

Lexus在第三季銷量成功超車雙B，成為美國Q3豪華品牌銷售冠軍。(取材自Lex...
Lexus在第三季銷量成功超車雙B，成為美國Q3豪華品牌銷售冠軍。(取材自Lexus)

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