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俄州車廠 鴻海便宜買到？大摩看衰Lordstown

編譯黃淑玲／綜合外電
Lordstown Motors的電動皮卡Endurance。(美聯社)
Lordstown Motors的電動皮卡Endurance。(美聯社)

鴻海上周宣布以2.3億美元買下美國新創電動車公司Lordstown Motor在俄亥俄州的工廠。摩根士丹利本周稍早說，這座廠他們以前估過價值13億美元，等於Lordstown只以五分之一的價值出售，鴻海撿到便宜。

然而根據外媒上周報導，Lordstown在兩年前買下該工廠時，只花2,000萬美元。

大摩認為Lordstown賤賣工廠的消息在周二（5日）傳出時，使得Lordstown股價重挫10%，大摩還落井下石，表示Lordstown股價還會再跌，把目標價由原來的每股8美元大幅下修到2美元。

Lordstown上周五宣布與鴻海的交易之後，至今歷經四個交易日，股價都下跌。前三個交易日就跌掉三分之一，周三（6日）第四個交易日跌幅縮小到2.5%，報每股5.07美元。

大摩表示，Lordstown賣給鴻海的工廠，之前是通用汽車（GM）所有，是一度有1萬名員工的汽車廠，價值13億美元。大摩在分析報中陳述調降目標價的理由，表示「我們先前設定的Lordstown目標價是基於我們所估的車廠價值，現在商定的售價只有大約五分之一」。

由分析師Adam Jonas領銜的這份大摩分析報告指出，他們認為Lordstown的市場首發產品電動皮卡Endurance計畫可能會取消，因為「沒有商業存活途徑與足夠的經濟規模」。

大摩分析師表示，即便Lordstown與鴻海簽了代工協議，將生產的固定成本轉嫁給了鴻海，但繼續執行Endurance計畫仍會令Lordstown燒更多錢，產生公司資金流動性風險。

Lordstown已多次延後電動皮卡Endurance的生產進度，現金短缺，又正在接受美國證管會（SEC）是否誇大Endurance接單數量的調查。原本預定今年秋季量產Endurance，現在目標明年開始交車。

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