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Subaru WRX美國超速罰單三連霸 Hyundai, Kia也擠入前十

記者趙駿宏／綜合報導
Subaru WRX STI。 摘自Subaru
Subaru WRX STI。 摘自Subaru

美國保險比較購物網站Insurify對2021年美國所有有超速罰單的駕駛人數與 393款車型的駕駛總數進行了分析。經過統計後，在美國收到最多超速罰單的駕駛，車型比例最高又是Subaru WRX，為什麼說又呢？因為WRX已經是連續三年在這個超速榜單中稱霸。

Kia Stinger。 摘自Kia
Kia Stinger。 摘自Kia

前十名車款與佔比分別列出如下：

第一名：Subaru WRX, 18.80%

第二名：Hyundai Genesis Coupe, 17.72%

第三名：Kia Stinger, 16.58%

第四名：Mazda 3, 16.36%

第五名：Subaru BRZ, 16.21%

第六名：Scion FR-S, 16.01%

第七名：GMC C1500, 15.31%

第八名：Volkswagen Golf GTI, 14.95%

第九名：Subaru Impreza, 14.81%

第十名：Hyundai Veloster, 14.65%

Hyundai Veloster 摘自Hyundai
Hyundai Veloster 摘自Hyundai

數據顯示，18.8% 的WRX駕駛有收到超速罰單，與美國全國平均9.59%相比幾乎高出一倍。而Subaru BRZ和Scion FR-S兩輛兄弟車分別以16.21%和16.01%排在第五和第六位。

現代集團在這份超速榜單中也貢獻了不少，表示他們在美國性能車的銷量應該是有逐漸增加的趨勢，Hyundai Genesis Coupe有17.72%位居第二、Kia Stinger 16.58%第三、以及Hyundai Veloster以14.65%排在第十名。

儘管Volkswagen Golf GTI也在榜單上，但令人驚訝的是它的比例並沒有那麼高，以 14.95%位居第八。甚至落後給GMC C1500這輛皮卡車型，有15.31%的皮卡駕駛拿到超速罰單。

此外，以Insurify 所分析的超速報告，加上JD Power的預測，截至 2021 年 7月，所有在超速榜上的10輛車，售價均低於41,044美元的全美國平均。這就表示，這些車款大部分都是相對平價的產品，因此其車輛基數也會越多，就駕駛「超速比例」上也會比一些名貴車款要多上許多。

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