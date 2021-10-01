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鴻海買Lordstown車廠 Apple Car搶單不保證能成功

編譯季晶晶／綜合外電
鴻海買Lordstown車廠的交易，不保證能順利搶到蘋果Apple Car的訂單。(取材自彭博資訊)
鴻海買Lordstown車廠的交易，不保證能順利搶到蘋果Apple Car的訂單。(取材自彭博資訊)

鴻海計畫以2.8億美元的交易，買下美國新創汽車公司Lordstown Motors位於俄亥俄州的工廠，可讓它成為爭取蘋果Apple Car代工合約的更強勁競爭者，但此一努力不保證會成功。

彭博資訊指出，身為iPhone最大組裝代工廠，鴻海與蘋果已有長年的合作關係，爭取Apple Car的訂單占有潛在優勢，但提早布局電動車市場還沒能看到具體成效，而蘋果在選擇電動車的合作夥伴之前，勢必要求提出汽車製造專長的確鑿證據。鴻海股價周五下跌近2%，代表投資人懷疑買廠是否有用。

儘管鴻海已經簽成好幾項電動車合作協議，它在這個領域的投資其實並不算多，遠遠落後福斯或現代汽車等車廠。爭取到蘋果Apple Car訂單，可讓鴻海在快速成長的電動車領域成為重要參與者，這是該公司在低毛利組裝業務之外極端渴求的成長動能。

Apple Car距離上市還有好幾年，雖然這是蘋果最受市場期待的產品之一，但該公司卻幾乎未曾公開談論過產品設計進展，更何況最近屢屢受挫，包括汽車部門主管跳槽去福特汽車。

但CL證券公司分析師在撰寫報告時仍樂觀看待鴻海的投資，認為比起從頭開始蓋廠房，買現成的工廠比較快又比較便宜，「應能減輕部分投資人對電動車能否有獲利貢獻的擔憂」。

鴻海 電動車 汽車

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