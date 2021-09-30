日改裝大廠推出Toyota Supra特仕車 向保羅沃克致敬

Tom's Racing X Safari Toyota Supra。 摘自TOM'S

日本 改裝大廠 TOM'S Racing和日本雜誌《Safari》聯手設計了一款特別的ToyotaSupra，向已故演員保羅沃克(Paul Walker)致敬。

已故影星保羅沃克演出《玩命關頭》系列出名，除了在戲裡飆車外，本人私底下也是名愛車人士，更是ToyotaA80Supra的忠實粉絲，實際上他還收藏了幾輛，包括一輛白色的Supra。因此 TOM'S Racing和Safari雜誌決定用消光白車漆打造這款A90 Supra的外觀。

這輛Supra配備了獨特的尾翼，其靈感來自A80 Supra上的大尾翼，TOM'S Racing還替它換上了一套經典的20吋BBS LM鋁圈。這和《玩命關頭7》最後一幕布萊恩駕駛的駕駛的白色Supra搭載的BBS LM輪圈是一模一樣的，特別具有紀念與傳承意義。而電影 中那輛白色A80 Supra也是保羅沃克自己的愛車。

顯而易見的，TOM'S Racing肯定會對Supra進行一些性能優化，採用了專屬的TOM'S Power Box，將代號B58的3.0升直列六缸渦輪引擎提升至426匹馬力，在不影響耐用性的情況下提高了Supra的動力。。懸吊部分也換上了KW V3可調式避震器。車艙內部Tom's Racing也有進行些許改動，不過他們並沒有透露內裝相關照片。

TOM'S Racing打算只打造三輛Supra Paul Walker版本，其售價為12,970,000日元(約11.6萬美元)。預購申請將從9月24日至2021年10月31日，如果預購人數超過三位，將進行抽籤以確定誰可以購買。