保時捷Sound Night數位回歸 經典款與傳奇車手共襄盛舉

首屆以數位型態舉辦的Porsche Sound Night以「Next Level」為名，於保時捷博物館及魏薩研發中心舉辦。（圖：Porsche提供）

保時捷車迷盛宴Porsche Sound Night日前回歸，集結品牌在賽道上戰功彪炳的經典車款，以及未來將叱吒賽道的保時捷跑車，以引擎聲浪共奏美妙樂章。首屆以數位型態舉辦的Porsche Sound Night以「Next Level」為名，本次跨國界形式由Porsche車輛歷史暨博物館 部門（Porsche Heritage and Museum department）打造出全新規格。

Porsche Sound Night首度於保時捷兩處重要據點舉行：祖文豪森（Zuffenhausen）的保時捷博物館，以及歡慶成立50周年的魏薩（Weissach）研發中心。保時捷博物館由Anna Fleischhauer主持，偕同聲音藝術家、保時捷各品牌大使、現任及退役資深賽車 手和其他重要嘉賓，而主持人Matthias Malmedie和Mark Webber則在魏薩，展示過去從未於Sound Night上亮相過的傳奇保時捷賽車。

眾多保時捷經典車款皆在Sound Night精彩采首演，例如首度登上Sound Night舞台的保時捷962 C。兩度利曼冠軍Hans-Joachim Stuck曾於1986年駕駛著配備開創性PDK雙離合器變速箱的962 C賽車，在Sound Night舞台上，暱稱「Strietzel」（德國聖誕蛋糕）的Stuck帶領觀眾一起踏上1987的回憶之旅。

Porsche Heritage暨博物館部門為傳奇車手Walter Röhrl復刻翻新了黑金塗裝的924 Carrera GTS「Monnet」。（圖：Porsche提供）

起跑編號17的他，駕駛962 C賽車接連參加了五場超級杯賽事，搭配上進階開發的PDK雙離合器變速箱，成功奪下該賽季利曼冠軍頭銜。兩屆世界拉力賽冠軍車手Walter Rohrl則為車迷們展示1981年四度贏得德國越野錦標賽的Porsche 924 Carrera GTS賽車。

兩度利曼冠軍Hans-Joachim Stuck成功奪下利曼冠軍頭銜的駕駛車款962 C首度登上Sound Night舞台。（圖：Porsche提供）

今年年初，為了紀念1981年拉力賽季屆滿40周年，Porsche Heritage暨博物館部門特別給了這位傳奇車手一個驚喜復刻翻新了黑金塗裝的924 Carrera GTS「Monnet」。車輛管理及車輛歷史體驗部門負責人Alexander Klein在活動現場展示901世代的57號911 ，這輛紅色雙門轎跑製造於1964年10月，為911跑車首批量產車輛其中之一。

Formula E車手Pascal Wehrlein在魏薩的測試賽道上駕駛 99X Electric。（圖：Porsche提供）

50年後，保時捷博物館購回了這輛偶然發現的稀有車型，並將此輛公司收藏車款中歷史最為悠久的911修復至原始狀態。1967年在一號工廠賽車部門製造、被視作910賽車耐力賽繼任者的907 KH，也於Sound Night上首度亮相，由爬坡賽專業車手Rudi Lins呈現。

被視作910賽車耐力賽繼任者的907 KH，於Sound Night上首度亮相，由爬坡賽專業車手Rudi Lins呈現。（圖：Porsche提供）

不只是過往經典賽車或量產車款在今年Sound Night登場，當代賽車界的超新星也共襄盛舉。電動賽車競賽是保時捷Mission E策略中的重要環節，Formula E車手Pascal Wehrlein在魏薩的測試賽道上駕駛 99X Electric。今年TAG Heuer Porsche Formula E 車隊於電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）的第二場賽季中駕駛99X Electric，這次加入Sound Night亦象徵著電動方程式賽車正式躋身歷史悠久的保時捷經典賽車名單之列。