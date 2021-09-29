美車廠最大投資案 Ford攜手SK砸114億美元蓋電池廠

福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田納西州建造的超大型電池與汽車工廠，圖為電腦示意圖。（路透／福特汽車提供）

福特汽車 （Ford Motor）與南韓的SK Innovation計劃聯手投資 114億美元，在美國的田納西州與肯塔基州，蓋三座電池工廠和一座福特F-150電動皮卡組裝廠。彭博資訊說，這是美國汽車製造業史上最大一筆投資案。

福特與SK Innovation周一（27日）表示，這項投資案規劃在兩個州各有一個據點，規模巨大，同時生產電動車 與電動車用電池，將僱用近1.1萬名員工，其中福特出資70億美元，SK Innovation出資44億美元，預定2025年投產。

彭博指出，這項投資案是福特要在2025年之前投資電動車300億美元計畫的一環，目標在電動車市場搶得一席之地，也想挑戰通用汽車（GM）的領先形象。

福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田納西州建造的超大型電池與汽車工廠，圖為電腦示意圖。（取材自Ford）

Ford F-150 Lightning純電皮卡。（取材自Ford）

福特現在對電動車市場信心滿滿，也促成如此大手筆投資。福特周一說，2030年之前，電動車在福特全球銷量的占比會成長到40%到50%左右，高於先前預的40%。福特密西根廠本月將預定明年銷售的F-150 Lightning電動皮卡產量提高一倍。電動版Mustang Mach-E房車銷量售也開始超越汽油版。

福特美洲和國際市場總裁Kumer Galhotra說：「以初步成果看，電動車市場需求強大。」F-150 Lightning皮卡的訂單已經接到15萬輛。