我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

美車廠最大投資案 Ford攜手SK砸114億美元蓋電池廠

編譯黃淑玲／綜合外電
福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田納西州建造的超大型電池與汽車工廠，圖為電腦示意圖。（路透／福特汽車提供）
福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田納西州建造的超大型電池與汽車工廠，圖為電腦示意圖。（路透／福特汽車提供）

福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation計劃聯手投資114億美元，在美國的田納西州與肯塔基州，蓋三座電池工廠和一座福特F-150電動皮卡組裝廠。彭博資訊說，這是美國汽車製造業史上最大一筆投資案。

福特與SK Innovation周一（27日）表示，這項投資案規劃在兩個州各有一個據點，規模巨大，同時生產電動車與電動車用電池，將僱用近1.1萬名員工，其中福特出資70億美元，SK Innovation出資44億美元，預定2025年投產。

彭博指出，這項投資案是福特要在2025年之前投資電動車300億美元計畫的一環，目標在電動車市場搶得一席之地，也想挑戰通用汽車（GM）的領先形象。

福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田...
福特汽車（Ford Motor）與南韓的SK Innovation合資，計劃在田納西州建造的超大型電池與汽車工廠，圖為電腦示意圖。（取材自Ford）

Ford F-150 Lightning純電皮卡。（取材自Ford）
Ford F-150 Lightning純電皮卡。（取材自Ford）

福特現在對電動車市場信心滿滿，也促成如此大手筆投資。福特周一說，2030年之前，電動車在福特全球銷量的占比會成長到40%到50%左右，高於先前預的40%。福特密西根廠本月將預定明年銷售的F-150 Lightning電動皮卡產量提高一倍。電動版Mustang Mach-E房車銷量售也開始超越汽油版。

福特美洲和國際市場總裁Kumer Galhotra說：「以初步成果看，電動車市場需求強大。」F-150 Lightning皮卡的訂單已經接到15萬輛。

電動車 投資 汽車

上一則

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

延伸閱讀

美車廠最大投資案 福特與SK砸114億美元蓋電池工廠

美車廠最大投資案 福特與SK砸114億美元蓋電池工廠
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
這台警車不好惹 Mustang Mach-E在密西根州測試

這台警車不好惹 Mustang Mach-E在密西根州測試

熱門新聞

Toyota Tundra。（取材自Toyota）

第3代Toyota Tundra油電皮卡登場 80.5kgm超強扭力

2021-09-22 02:30
美國加州拉斯羅普市市長達利瓦爾22日於臉書貼文表示，特斯拉生產工業級儲能電池的新廠在該市動土。(取材自臉書@Sonny Dhaliwal)

馬斯克擴廠？加州市長宣告特斯拉新儲能電池廠動土

2021-09-22 22:15
2022北美年度風雲車半決選名單出爐，純電車從原本入圍的9款，暫時剩下6款要來競爭決選名單。 圖／摘自各車廠

2022北美年度風雲車半決選名單出爐 最後贏家會是誰？

2021-09-22 14:37
馬斯克（螢幕中）和艾爾康24日出席一場科技座談會，暢談對未來的科技的想法。(路透)

跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀

2021-09-26 02:25
BMW推出全球限量3台、日本限定的X7 Nishijin Edition特仕車。(圖：BMW提供)

全球限量僅3台 BMW推出X7 Nishijin Edition特仕車

2021-09-27 01:30
中國二手車（中古車）市場龐大，因汽車芯片欠缺，已有車商把腦筋動到高檔二手車上。（取材自微博）

晶片短缺 中國經銷商腦筋動到中古車 想原價回購

2021-09-28 03:13

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限