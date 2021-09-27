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法拉利挖角蘋果前首席設計師艾夫 全力衝刺電動車

編譯黃淑玲／綜合報導
法拉利全力衝刺電動車計設計研發。（路透）
法拉利全力衝刺電動車計設計研發。（路透）

華爾街日報報導，法拉利（Ferrari）全力準備發表全電動車之際，聘請了前蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive） 的設計公司，全力推動電動車設計研發。

艾夫2019年離開蘋果，和知名工業設計師紐森（Marc Newson）共同成立 LoveFrom。LoveFrom將法拉利和法拉利最大股東Exor控股一起合作多個專案。

Exor控股由義大利的Agnelli家族掌握，另也投資了Stellantis車廠、義大利職業足球尤文圖斯足球俱樂部（Juventus F.C.）。

法拉利不願透露合作細節，只說與艾夫的公司在法拉利各面向業務，都有可能合作；因為法拉利除了招牌的豪華跑車之外，也銷售服裝、手表和其他配件。

今年4月，法拉利宣布，它的第一部以電池為動力的車輛，預計2025年展售。

豪華車廠與傳統汽車業界的大咖們，今年預定會在美國銷售12款以上的電動車，與美國的新創公司Lucid汽車、Rivian汽車，以及龍頭特斯拉（Tesla）競爭。

艾夫前東家蘋果，一直傳言要進軍電動車，不過這個月稍早，福特汽車挖走了蘋果實際負責電動車研發的副總裁菲爾德（Doug Field）。

電動車 汽車 蘋果

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