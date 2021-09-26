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跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克（螢幕中）和艾爾康24日出席一場科技座談會，暢談對未來的科技的想法。(路透)
馬斯克（螢幕中）和艾爾康24日出席一場科技座談會，暢談對未來的科技的想法。(路透)

美國電動車大廠執行長馬斯克，和身兼法拉利和Stellantis汽車董事長的艾爾康（John Elkann），都看好太空探索、能源和人工智慧（AI）的發展，且同意法拉利應對自駕科技敬謝不敏。

馬斯克和艾爾康24日在「義大利科技周」活動上討論前述話題，艾爾康親自出席這場座談會，而馬斯克則在美國德州透過視訊參與，以下是彭博資訊整理出兩人對各項議題的看法。

能源

馬斯克和艾爾康都看好核能作為過渡能源，而太陽能則是長期的理想能源。馬斯克說，他向來對最近全球揚棄核能感到訝異，表示核能「相當安全」。他鼓勵興建更多核電廠，或至少不要讓這類電廠除役。

艾爾康則說：「我們正看到能源價格不斷上漲，無論是天然氣、燃煤或鈾都正在上漲。核能是既存的解決方案，也為我們所熟悉，且也是安全的發電方式，我們應該大力發展核能。」他說，鈾的價格會上漲，是因為中國大陸、印度等國家正在「核能化」，「這強烈表明我們也該效法」。

自動駕駛

儘管馬斯克強力擁護自駕科技，但他跟艾爾康都說，法拉利應該遠離自駕科技。艾爾康說，法拉利若用自駕技術行駛，是件很悲哀的事，因為買法拉利就是要享受操駕的樂趣。

晶片

馬斯克表示，影響車廠產能的全球晶片荒，將只是短期問題，而新的晶圓廠正在興建，可望在明年使晶片供應恢復正常；但他也說，這只是他個人的期望。愈來愈多車廠和晶片製造商都說，晶片荒可能惡化，當中的結構性問題恐須耗費數年才能解決。

醫藥

馬斯克也看好未來合成DNA的發展。他說，採用mRNA技術的輝瑞／BNT和莫德納新冠疫苗，已開啟了數位醫藥，或軟體醫藥的時代，將醫藥領域數位化，可能成為最龐大的商機。

大腦

馬斯克的Neuralink公司正試圖在近期內，盡可能降低腦傷或大腦疾病的影響，例如使癱瘓者利用腦波控制電腦或手機。他希望在未來六個月左右，能開始進行人體實驗。

艾爾康也說，這類科技有望讓人類與狗溝通。

馬斯克 晶片 自駕

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