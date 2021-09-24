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電動車續航里程越長越好? BMW認為373英里就足夠了

記者陳威任／綜合報導
BMW i4據​稱可以使用200kW直流快速充電器在31分鐘內充電從10%至80%。 圖／BMW提供
BMW i4據​稱可以使用200kW直流快速充電器在31分鐘內充電從10%至80%。 圖／BMW提供

電動車如火如荼發展，對於有意購買電動車的潛在買家而言，除了考量品牌外，車輛續航里程絕對是電動汽車買家在購買前會考慮的事情，畢竟絕大多數的國家和地區，充電網絡仍然沒有加油站那麼龐大方便，因此在需要找到充電地點之前，您可以到達盡可能遠的地方，這一點很重要。

這就是為什麼進入電動汽車時代的汽車製造商都在盡可能地擴大續航里程的表現。甚至還有些車廠試圖跨越620英里的距離，但顯然BMW並不是這麼想的。

BMW i4項目負責人David Ferrufino表示，都市通勤的i3不需要超...
BMW i4項目負責人David Ferrufino表示，都市通勤的i3不需要超過373英里的續航里程。 圖／BMW提供

BMWi4項目負責人David Ferrufino在接受澳洲《WhichCar》採訪時表示，620英里的續航里程不是我們電動車的目標，他認為最大續航里程取決於不同的車型針對不同人群和市場，所需要的續航里程也不同。

對BMW而言，屬於都市通勤的i3就不需要超過373英里的續航里程，而對於i4而言，目前這個續航里程是「非常適合客戶的解決方案」。

Ferrufino認為BMW也在投資改善其充電網絡，即使汽車沒有最大續航里程，也能實現長途旅行。「我們不僅擁有電池技術的進步，我們還擁有快速發展的公共充電網絡。當駕駛人在電動汽車中穿越歐洲從挪威到意大利時，已經是一種愉快的體驗。」Ferrufino補充說，充電速度也應該有所進步。就i4而言，據稱它可以使用200kW直流快速充電器在31分鐘內充電從10%至80%。

BMW i4。 圖／BMW提供
BMW i4。 圖／BMW提供

汽車 電動車 澳洲

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