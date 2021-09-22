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2022北美年度風雲車半決選名單出爐 最後贏家會是誰？

記者黃俐嘉／綜合報導
2022北美年度風雲車半決選名單出爐，純電車從原本入圍的9款，暫時剩下6款要來競爭決選名單。 圖／摘自各車廠
2022北美年度風雲車半決選名單出爐，純電車從原本入圍的9款，暫時剩下6款要來競爭決選名單。 圖／摘自各車廠

在六月公布的2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 初選名單中共有38款車入選，其中在「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year) 名單中共有18款車入選，包含了Chevrolet Bolt EUV、Lexus NX、Mazda MX-30、Toyota Corolla Cross等，成為競爭最激烈的項目。

美規Toyota Corolla Cross。 摘自Toyota
美規Toyota Corolla Cross。 摘自Toyota

原訂將於2021底特律車展中宣布的半決選名單，因COVID-19新冠肺炎疫情復燃取消了車展計畫，因此NACTOY選擇在21日於為期六天展期的Motor Bella車展中宣布了僅剩23款的2022北美年度車展半決選名單，其中包括了8輛房車、6輛皮卡與9輛多用途車款 (休旅車級距)。

2022北美年度風雲車在9月底公布了第二階段的半決選名單。 圖／NACTOY提供
2022北美年度風雲車在9月底公布了第二階段的半決選名單。 圖／NACTOY提供

而進入半決選名單中這23款新車中，仍有6輛純電選手在內，包括了Lucid Air、Mercedes-Benz EQS、GMC Hummer EV、Rivian R1T、Hyundai IONIQ 5與Volkswagen ID.4，這其中不乏出現了新創車廠，讓年度風雲車不再只是傳統車廠的專利。

Lucid Air。 摘自Lucid
Lucid Air。 摘自Lucid

另外，前進到半決選名單的23款新車，將於10月中旬由美國及加拿大共計50名的專業媒體進行為期四天的試駕評比，決選名單預計會在11月17日舉行的2021洛杉磯車展中公布，而最終得獎的三款車則會於2022年1月揭曉。

針對北美市場而生的全新Hyundai Santa Cruz皮卡。 摘自Hyund...
針對北美市場而生的全新Hyundai Santa Cruz皮卡。 摘自Hyundai

2021 NACTOY北美年度風雲車半決選名單

Car of the Year（年度風雲車）：

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic

Lucid Air

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Volkswagen Golf GTI/Golf R

Cadillac CT4-V/CT5-V Blackwing。 圖／Cadill...
Cadillac CT4-V/CT5-V Blackwing。 圖／Cadillac提供

Truck of the Year（年度卡車）：

Ford Maverick

GMC HUMMER EV

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Toyota Tundra

Rivian R1T。 摘自Rivian
Rivian R1T。 摘自Rivian

Utility Vehicle of the Year（多用途車款）：

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Tucson

Jeep Grand Cherokee

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Nissan Pathfinder

Volkswagen ID.4

美規Hyundai Tucson Plug-in Hybrid插電版本。 摘自H...
美規Hyundai Tucson Plug-in Hybrid插電版本。 摘自Hyundai

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