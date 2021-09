2022北美年度風雲車半決選名單出爐 最後贏家會是誰？

2022北美年度風雲車半決選名單出爐,純電車從原本入圍的9款,暫時剩下6款要來競爭決選名單。 圖/摘自各車廠

在六月公布的2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 初選名單中共 有38款車入選,其中在「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year) 名單中共有18款車入選,包含了Chevrolet Bolt EUV、Lexus NX、Mazda MX-30、Toyota Corolla Cross等,成為競爭最激烈的項目。

美規Toyota Corolla Cross。 摘自Toyota

原訂將於2021底特律車展中宣布的半決選名單,因COVID-19新冠肺炎疫情復燃取消了車展計畫,因此NACTOY選擇在21日於為期六天展期的Motor Bella車展中宣布了僅剩23款的2022北美年度車展半決選名單,其中包括了8輛房車、6輛皮卡與9輛多用途車款 (休旅車級距)。

2022北美年度風雲車在9月底公布了第二階段的半決選名單。 圖/NACTOY提供

而進入半決選名單中這23款新車中,仍有6輛純電選手在內,包括了Lucid Air、Mercedes-Benz EQS、GMC Hummer EV、Rivian R1T、Hyundai IONIQ 5與Volkswagen ID.4,這其中不乏出現了新創車廠,讓年度風雲車不再只是傳統車廠的專利。

Lucid Air。 摘自Lucid

另外,前進到半決選名單的23款新車,將於10月中旬由美國及加拿大共計50名的專業媒體進行為期四天的試駕評比,決選名單預計會在11月17日舉行的2021洛杉磯車展中公布,而最終得獎的三款車則會於2022年1月揭曉。

針對北美市場而生的全新Hyundai Santa Cruz皮卡。 摘自Hyundai

2021 NACTOY北美年度風雲車半決選名單

Car of the Year(年度風雲車):

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic

Lucid Air

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Volkswagen Golf GTI/Golf R

Cadillac CT4-V/CT5-V Blackwing。 圖/Cadillac提供

Truck of the Year(年度卡車):

Ford Maverick

GMC HUMMER EV

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Toyota Tundra

Rivian R1T。 摘自Rivian

Utility Vehicle of the Year(多用途車款):

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Tucson

Jeep Grand Cherokee

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Nissan Pathfinder

Volkswagen ID.4