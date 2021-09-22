2022北美年度風雲車半決選名單出爐 最後贏家會是誰？
在六月公布的2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 初選名單中共有38款車入選，其中在「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year) 名單中共有18款車入選，包含了Chevrolet Bolt EUV、Lexus NX、Mazda MX-30、Toyota Corolla Cross等，成為競爭最激烈的項目。
原訂將於2021底特律車展中宣布的半決選名單，因COVID-19新冠肺炎疫情復燃取消了車展計畫，因此NACTOY選擇在21日於為期六天展期的Motor Bella車展中宣布了僅剩23款的2022北美年度車展半決選名單，其中包括了8輛房車、6輛皮卡與9輛多用途車款 (休旅車級距)。
而進入半決選名單中這23款新車中，仍有6輛純電選手在內，包括了Lucid Air、Mercedes-Benz EQS、GMC Hummer EV、Rivian R1T、Hyundai IONIQ 5與Volkswagen ID.4，這其中不乏出現了新創車廠，讓年度風雲車不再只是傳統車廠的專利。
另外，前進到半決選名單的23款新車，將於10月中旬由美國及加拿大共計50名的專業媒體進行為期四天的試駕評比，決選名單預計會在11月17日舉行的2021洛杉磯車展中公布，而最終得獎的三款車則會於2022年1月揭曉。
2021 NACTOY北美年度風雲車半決選名單
Car of the Year（年度風雲車）：
Audi A3
Cadillac CT5-V Blackwing
Genesis G70
Honda Civic
Lucid Air
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz S-Class
Volkswagen Golf GTI/Golf R
Truck of the Year（年度卡車）：
Ford Maverick
GMC HUMMER EV
Hyundai Santa Cruz
Nissan Frontier
Rivian R1T
Toyota Tundra
Utility Vehicle of the Year（多用途車款）：
Ford Bronco
Genesis GV70
Hyundai IONIQ 5
Hyundai Tucson
Jeep Grand Cherokee
Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer
Kia Carnival
Nissan Pathfinder
Volkswagen ID.4
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