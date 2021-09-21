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開車時前方好刺眼 變色鏡片在車內會變色嗎？

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

變色鏡片在車內會變色嗎？台灣國泰綜合醫院眼科主治醫師杜培寧表示，變色鏡片中的色素離子，它會均勻吸收紫外光而產生顏色變化，對於頻繁進出室內外的人來說非常便利。但是，現在車外都貼上具有紫外線隔絕功能的隔熱紙，可以將紫外線隔絕在車外，所以在車內時鏡片並不會變色，若是希望車內鏡片時能變色，要留意有否超感光功能，建議有任何需求應尋求專業合格驗光人員，根據個人不同功能再做調整。

感應環境紫外線 自動變化顏色

太陽眼鏡的鏡片常見染色的抗UV鏡片、感光的變色鏡片與偏光鏡片等類型，對於頻繁進出室內戶外的人來說自動變色鏡片兼顧方便性，杜培寧指出，變色鏡片是一種在鏡片裡加入變色色素，這些色素在遇到紫外線時，會均勻吸收紫外光而產生顏色變化。優點是不需更換太陽眼鏡，缺點是感光需要一定時間，需三至五分鐘才會恢復至透明狀態。相對一般太陽眼鏡，變色鏡片的鏡框小、較難服貼臉型，所以紫外光仍會從旁邊透光進來。

開車時變色鏡片 顏色不會變化

但是，有許多開車族希望開車時鏡片會自動變色選擇變色鏡片，杜培寧表示，一般來說，若車外貼上的隔熱貼紙具有紫外線隔絕功能，開車時變色鏡片並不會變色，所以車內鏡片感應不到紫外線就不會變色，如果希望開車要鏡片能夠變色，特別要留意鏡片有否超感光設計。因為超感光系列，只要一點點紫外線就會變色，也能在開車時達到戴同一副眼鏡就能變色的目的，讓看東西不會這麼刺眼。

偏光鏡片原理 減少大量反射光

杜培寧補充，有時道路駕駛途中常遇到路面反光刺眼、下雨天水面反光的狀況發生，為了能減少大量的反射光傷害，開車時也可以選用偏光鏡片，由於光線遇到物體表面會有反射，偏光鏡片可利用偏光原理，只會讓某個方向的光進入眼鏡中，只會見到某個方向光，大幅降低反射光。

眼睛照護很重要 過量紫外線傷眼

杜培寧提醒民眾，外出時要做好眼睛防曬，過量暴露在紫外線之下，未來可能會增加白內障、視網膜退化與黃斑部病變等風險。在挑選驗配上，可尋求專業合格驗光人員協助，根據不同功能需求做調整，並留意具有抗UV400檢驗合格太陽眼鏡、經濟部標準檢驗局CNS15067合格標示，讓太陽眼鏡的品質及效果更有保障。

【延伸閱讀】

如何挑選好的太陽眼鏡

眼睛也要防曬　太陽眼鏡這樣挑

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51366

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