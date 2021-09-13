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死守對內燃機的熱情 捷克拒絕歐盟燃油車禁令

記者陳威任／綜合報導
捷克的汽車工業扮演重要角色。圖為第四代ŠKODA Fabia。 ŠKODA提供
捷克的汽車工業扮演重要角色。圖為第四代ŠKODA Fabia。 ŠKODA提供

不管你想不想要，電動化浪潮確實已經逐漸蔓延甚至將成為未來的主流，已經有越來越多品牌推出電動車款，甚至有越來越多國家或地區設定禁止販售燃油車的期限。歐盟一直處於推動內燃機汽車銷售禁令的最前線，德國和法國等國家對這個想法持開放態度，而挪威已經接受了全電動汽車，但也並非所有歐盟成員國都支持禁售燃油車的計劃。捷克共和國也許是最好的例子。

彭博社報導稱，捷克總理安德烈·巴比斯無意在2025年之前放棄汽油和柴油動力汽車，這是歐盟最近的一項提案中提出的目標。「我們不會同意銷售化石燃料動力汽車的禁令，這是不可能的。我們無法全盤接受歐洲議會的綠色狂熱分子制定的內容。」安德烈·巴比斯說。

捷克品牌ŠKODA也推出首款純電休旅Enyaq iV。 摘自ŠKODA
捷克品牌ŠKODA也推出首款純電休旅Enyaq iV。 摘自ŠKODA

當然，捷克共和國這麼做自然有原因，按人均計算，它是世界上最大的汽車製造國之一。它還將在明年下半年擔任歐盟輪值主席國。這個與德國東部接壤的國家並不害怕利用其經濟和政治影響力。然而，該國並不完全反對電動汽車，它支持充電基礎設施，但拒絕補貼生產。

小改款Hyundai i30 N近期於捷克廠正式投產。 摘自Hyundai
小改款Hyundai i30 N近期於捷克廠正式投產。 摘自Hyundai

捷克人的汽車歷史可追溯到一個多世紀以前。事實上，該國近三分之一的經濟來自汽車工業。福斯集團的Skoda就是在捷克創立，如今在該國擁有兩家工廠。現代和TOYOTA也在那裡設有工廠，也因此汽車工業占了捷克總工業產值的26%，占GDP的9%以上，做任何改變之前，當然必須確認是否會因此造成國內動盪。

但不管是福斯集團、現代汽車或TOYOTA集團也都逐步往電動汽車靠攏的情況下，如果捷克想要保留他們的業務，或許將來也可能別無選擇，只能改變他們的立場。

汽車 歐盟 德國

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