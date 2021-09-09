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韓媒：蘋果向汽車零件商詢價 恢復電動車生產計畫

編譯林聰毅／綜合外電
南韓媒體報導，蘋果已向全球汽車零件製造商詢價，暗示很快就會為其電動汽車挑選汽車零件的合作夥伴。另據傳，蘋果正在重啟汽車研發實驗的運作，並正在恢復獨自生產電動車的「泰坦計畫 」（Titan Project）。美聯社
南韓媒體報導，蘋果已向全球汽車零件製造商詢價，暗示很快就會為其電動汽車挑選汽車零件的合作夥伴。另據傳，蘋果正在重啟汽車研發實驗的運作，並正在恢復獨自生產電動車的「泰坦計畫 」（Titan Project）。美聯社

南韓媒體9日報導，蘋果已向全球汽車零件製造商詢價（RFQ），暗示該公司很快就會為其電動汽車計畫，挑選汽車零件的合作夥伴。另據知情人士說，蘋果正在重啟汽車研發實驗的運作，並正在恢復獨自生產電動車的「泰坦計畫 」（Titan Project）。

南韓每日經濟新聞報導，在與汽車製造商的談判未獲進展後，蘋果也在重啟汽車研發實驗室，以直接開發Apple Car。不過，就算蘋果直接開發汽車，也可能將生產外包出去。

每日經濟新聞的英文網站Pulse News指出，蘋果已恢復其位於加州古柏迪諾（Cupertino）的電動車實驗室運作。消息人士說，恢復汽車實驗室的運作，可能代表蘋果已轉向開發整輛車，而非僅是專注於軟體。

此外，蘋果在尋找汽車製造合作夥伴遭遇障礙，據說正在加速進行其獨自生產電動汽車的泰坦計畫。

蘋果今年6月延攬督導寶馬汽車（BMW）iEV部門的前副總裁克朗茲（Ulrich Kranz），使泰坦計畫重獲關注。彭博資訊表示，這項人事案清楚顯示蘋果決心要打造一款自駕電動車，與特斯拉等其他廠商競爭。 儘管最近蘋果汽車部門的負責人菲爾德（Doug Field）離職，但該公司仍然擁有許多技術熟練的汽車工程師。

產業消息人士認為，蘋果可能自行開發電動車，但可能會像生產iPhone一樣，找外部組裝廠商合作。 本月稍早，一家台灣媒體報導稱，蘋果派遣一個小組訪問了LG電子和SK Innovation，期能為該公司的祕密密汽車計畫建立合作關係。

蘋果公司在2014年推出泰坦計畫，自 2016 年以來一直在尋找生產整車的汽車製造商合作。 在2017 年，一段似乎是蘋果自駕車的影音被張貼上網 ，但後來證明題該公司正在測試自駕軟體。

汽車 蘋果 電動車

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