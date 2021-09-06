蘋果持續布局Apple Car 傳挖角賓士工程師、買試車場

科技網站MacRumors披露，蘋果已挖角兩位賓士工程師，壯大自家汽車Apple Car研發計畫的團隊陣容。(路透)

長期追蹤蘋果 硬體動態的科技網站MacRumors披露，蘋果已挖角兩位賓士工程師，壯大自家汽車 Apple Car研發計畫的團隊陣容。

蘋果挖角的第一位賓士工程師，負責項目包括汽車量產、汽車駕駛（steering）、汽車動力學、軟體及專案管理，目前加入蘋果的特別專案團隊擔任產品設計經理，他先前在保時捷擔任類似職位。頻果挖角的第二位賓士工程師，最近剛加入蘋果團隊。

‌Apple Car‌計畫又稱為「泰坦計畫」（Project Titan），是蘋果最神秘的計畫之一。儘管外界眾說紛紜，但蘋果進軍自駕車 領域的終極目標仍是個謎。

此外，亞利桑那州媒體AZ Big Media爆料，克萊斯勒（Chrysler）位於鳳凰城外的前汽車試驗場，據傳一直是蘋果在使用，但一家公司日前以1.25億美元價碼買下這座設施，該公司已租用此處長達五年。

根據報導，Route 14投資夥伴公司在2017年簽約租用這座設施，蘋果據傳是這筆交易的幕後推手，但缺乏明確證據證明這兩者的關聯。Route 14目前由鳳凰城法律事務所Greenberg Traurig所代理，所以誰擁有家公司不得而知。