法系電動車強勢來襲 DS宣示2024年品牌全面純電化

全新DS 4。 摘自DS Automobiles

法系豪華品牌DS Automobiles在原母集團PSA與FCA合併成為Stellantis新公司繁星聯盟後，品牌的電動化策略似乎變得更佳明朗，原廠在30日發布新聞稿表示品牌確定在2024年起，所有新車將走入電動化，日後DS Automobiles的電動車 將全數建構在Stellantis四款新EV平台中的STLA Medium模組化底盤平台。

摘自DS Automobiles

事實上，DS Automobiles已在2019年起就為品牌旗下所有車款導入電動化，包括純電版的DS 3 CROSSBACK E-TENSE，插電版本的DS 4 E-TENSE、DS 7 CROSSBACK E-TENSE與DS 9 E-TENSE，上述電動車型綜效馬力皆介於225hp至360hp；此外，DS Automobiles更在去年成為歐洲碳排量最低的汽車 品牌，這都是多虧於車系提早導入電動化的成果。

全新DS 7 Crossback E-Tense 4x4。 摘自DS Automobiles

而品牌進入2024年電氣化的首部曲將由DS 4純電版打頭陣，除了搭載STLA Medium底盤平台外 (車常約介於4,200mm至5,000mm之間)，純電DS 4也將有全新的外貌設計，並且將配置一組104kWh大容量的鋰電池組，其預估可讓車輛在充滿電的情況下，跑出最大約700公里的續航距離，此外，純電版DS 4亦將搭配各式各樣新穎的科技配備，讓車主能夠享受DS Automobiles完善與卓越的車輛技術。

DS Automobiles早以DS TECHEETAH作為團隊名，加入Formula E電動一級方程式錦標賽的戰局，展現品牌開發電動化的決心。儘管DS Automobiles表明了品牌發展純電化的決心，但原廠並未在新聞稿中表示要放棄內燃機車型，DS現有的內燃機動力短時間應該仍會存在於產品線中。