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好想贏韓國...Acura這款車竟跑不贏對手Genesis和Kia？

記者趙駿宏／綜合報導
Acura TLX Type S(中)與同級競爭對手Genesis G70(右)、KIA Stinger(左)。摘自Acura、Genesis、Kia
Acura TLX Type S(中)與同級競爭對手Genesis G70(右)、KIA Stinger(左)。摘自Acura、Genesis、Kia

AcuraTLXType S今年在美國推出後引起不小的話題，這輛挾帶著Honda豪華品牌的性能光環，加上全新底盤設計的運動轎車，都是Acura傾力打造的結晶，搭載3.0升V6渦輪增壓引擎的頂級車型TLXType S性能更是強勁。

Acura TLX Type S。截自Throttle House影片
Acura TLX Type S。截自Throttle House影片

但同級競爭對手也不是好惹的，韓國Hyundai集團豪華品牌Genesis旗下G70也剛剛經歷過小改款，更別說同集團中較年輕化的轎跑KIAStinger同樣也是推出小改款車型應戰。這三輛分別代表日、韓車廠，都使用V6渦輪引擎，且馬力均超過350匹的運動型轎車究竟在加速性方面會有多少差異呢？

Genesis G70。截自Throttle House影片
Genesis G70。截自Throttle House影片

YouTube頻道《Throttle House》也將這三輛車抓來面對面對決，看哪一輛轎車能夠在直線加速賽拔得頭籌。動力性能方面AcuraTLXType S搭載了3.0升V6渦輪增壓引擎，搭配10速自排變速箱，能夠輸出355hp最大馬力與48.9kg-m扭力；而GenesisG70和Kia Stinger搭載同一具3.3升V6渦輪增壓引擎與8速自排變速箱，有著365hp馬力和51.8kg-m扭力的動力輸出。

KIA Stinger。截自Throttle House影片
KIA Stinger。截自Throttle House影片

首先在靜態起跑的加速中，由於三輛車都是AWD四輪驅動的形式，因此起跑時都勢均力敵，甚至到中段都還是並駕齊驅的狀態，但隨後不知道是傳動效率還是引擎輸出設定的不同，GenesisG70居然開始拉開與後頭兩台車的差距。而另一場比賽雖然改採動態起跑的方式，但結果依然是相同的，都由GenesisG70奪冠，AcuraTLXType S只能敬陪末座。

截自Throttle House影片
截自Throttle House影片

雖然這樣的結果對日本車迷甚至是Honda車迷都不甚滿意，標榜性能的TLX Type S居然輸給了標榜豪華度的韓國車Genesis G70，且差距不可謂之不小，韓國車廠的實力已經不可同日而語，這句經典台詞「好想贏韓國啊」，或許也逐漸要在車界上演。

影片來源：YouTube/Throttle House

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