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這台Corolla Sport很可以 TOYOTA要推頭文字D特仕車？

記者陳威任／綜合報導
設計師Theottle設計新世代「頭文字D」AE86的渲染圖。（取材自推特）
設計師Theottle設計新世代「頭文字D」AE86的渲染圖。（取材自推特）

對於熱愛動漫汽車發燒友而言，TOYOTA AE86可是無人不知無人不曉的存在，靠著「頭文字D」的走紅，藤原豆腐店的塗裝更是許多動漫迷在改車時的靈感來源。渲染藝術家Theottle就將Corolla Sport作為基礎，將這輛1980年代的AE86跑車塗裝上身，繪製了一組新款車型的渲染圖，看起來頗為對味。

為了讓整體樣貌更為均衡，Theottle將Corolla Sport從原本的五門掀背車把後門拔掉，使其成為三門。他還添加了一個傾斜的車頂，形成一個傾斜的尾部，讓整體線條更加流線銳利。並以經典的黑白配色呈現，看起來動感十足又沒有違和感。

雖然除了透過改裝，可能很難將這個AE86風格的Corolla Sport具體實現，但如果只是想要擁有一台更具性能動力及運動感的Corolla Sport，這個願望可能更容易實現。根據傳言，TOYOTA正計畫打造一款Corolla Sport的GR性能車型，作為GR Yaris的老大哥。據推測，它將使用較小型號的1.6 升渦輪增壓三缸發動機，擁有257馬力，並與暴力鴨相同搭載四輪驅動，據說可能會在2023年問世。

當然，目前一切都只是想像，如果純粹想要打造一款「外型殺」的「頭文字D」車款，相信透過改裝及市面上的車身貼紙，應該還是能過過乾癮。

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