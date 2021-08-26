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中國汽車銷量 連續12年居全球之冠

記者蔡敏姿／即時報導
圖為廣西柳州一家汽車物流園內，準備運往外地的新能源汽車。新華社
圖為廣西柳州一家汽車物流園內，準備運往外地的新能源汽車。新華社

中國工信部裝備工業發展中心26日發布「中國汽車產業發展年報（2021）」。這是中國首次從海內外汽車市場、產業發展等角度開展政府研究。年報稱，2020年汽車市場總體保持穩定，銷量2,531萬輛，年減1.9%，但已連續12年蟬聯全球第一。

證券時報報導，年報分為汽車市場篇、產業篇和發展效益篇等五個部分。年報指出，2020年汽車市場受疫情影響，美國、日本、德國汽車銷量分別為1,445萬輛、460萬輛、327萬輛，年降15.2%、11.5%、18.6%。

中國工業和信息化部裝備工業發展中心主任瞿國春表示，年報從政策引導市場發展、技術進步、行業管理等多個角度系統展示汽車產業發展的特點。第一要感知產業動向，為政府主管部門決策提供一些支撐。第二是明確政策的導向為企業戰略規劃提供指引。

央視報導，年報指出，全球多國將發展新能源汽車作為應對氣候變化、優化能源結構的重要戰略舉措。2017年全球銷量首次突破100萬輛，2020年，雖然全球汽車市場大幅下滑，但新能源汽車市場發展勢頭強勁，銷量達307萬輛，為世界經濟發展注入新動能。

去年中國新能源汽車銷量達136.7萬輛，年增10.9%，連續三年超過100萬輛，呈持續高速增長態勢，也已連續六年位居全球之冠。

汽車 中國 美國

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