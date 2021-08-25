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開福特90年的鐵粉 101歲人瑞體驗全新Mustang Mach-E

記者陳威任／綜合報導
哈羅德·巴戈特與福特T型車及全新Mustang Mach-E合照。 圖／Ford提供
哈羅德·巴戈特與福特T型車及全新Mustang Mach-E合照。 圖／Ford提供

一位101歲的英國汽車愛好者哈羅德·巴戈特 (Harold Baggott)，在90多年前就對駕駛充滿了熱情，10歲時在他家的私人土地上學習駕駛後，並開始駕駛福特T型車在自家農場送運牛奶，並於1936年獲得了駕照，擁有90年的駕駛經驗，這位101歲的人瑞也在日前體驗了全新世代的MustangMach-E，感受電動化帶來的獨特駕馭感受。

哈羅德·巴戈特 (Harold Baggott)人生第一次學習開車，就是使用福特...
哈羅德·巴戈特 (Harold Baggott)人生第一次學習開車，就是使用福特T型車。 圖／Ford提供

哈羅德·巴戈特於1937年以100英鎊購買了他的第一輛車，一輛Ford 8 Pop。第二年，他給自己買了一輛Ford Anglia。事實上，在他人生的101年裡，他擁有20多輛福特汽車，而他的家族擁有140多輛用於長途客車業務。因此，Ford決定讓這位鐵粉客戶試駕其最新款車型、一款將定義公司未來的車型－全電動MustangMach-E。

Ford Mustang Mach-E。 圖／Ford提供
Ford Mustang Mach-E。 圖／Ford提供

「從 10 歲起，我就一直對汽車保持著興趣，如今，隨著政府逐步淘汰我習慣的傳統內燃機，我發現自己對轉向電氣化感興趣，我回憶了我駕駛福特T型車的歷史，並看到了未來的發展。能夠親自駕駛我希望看到曾孫們駕駛的汽車，真是令人興奮。」哈羅德·巴戈特說。

據報導，巴戈特和他的兩個曾孫菲利克斯和查理一起開車，被全電動SUV提供的安靜所震撼。當然這台車的性能或許也將讓這位人瑞鐵粉驚訝，Mach-E的最大電動行駛里程為379英里，並且能夠在3.7秒內從零加速到62英里/小時。

汽車 駕照 英國

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