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亞洲第1 台車隊參加「利曼耐力賽」掛國旗 騰訊不播了

記者陳威任／綜合報導
過往賽事的車身也同樣使用國旗。（圖：HubAuto Racing提供）
過往賽事的車身也同樣使用國旗。（圖：HubAuto Racing提供）

來自台灣的HubAuto Racing車隊，今年再度參與法國「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans），除了成為第一個參與全職業廠隊等級LMGTE Pro級別的亞洲車隊外，更順利在排位賽奪下「P1」桿位，成為第一支奪下此成績的亞洲車隊。但這樣的好成績卻引來注意，尤其是引擎蓋上的青天白日滿地紅國旗，更是引起中國不滿，臨時取消直播計畫。

賽車比賽是少數可以看得見國旗飄揚的賽場。（圖：HubAuto Racing提供）
賽車比賽是少數可以看得見國旗飄揚的賽場。（圖：HubAuto Racing提供）

今年賽前本站訪問HubAuto Racing車隊創辦人、也是車隊總監的陳漢承（Morris），他曾表示多年在國外參賽，最希望讓外國朋友看到台灣。尤其相較於其他運動項目，往往受到壓力無法展現國旗，賽車運動則相對比較不受到對岸打壓，讓國旗有機會飄揚在歐洲的天空，這也是除了對於賽車的熱情外，另一個不斷驅使他持續投入賽事的動力。

陳漢承率隊參賽法國利曼職業組。（記者沈昱嘉／攝影）
陳漢承率隊參賽法國利曼職業組。（記者沈昱嘉／攝影）

今年也因為車隊成功拿下桿位，除了表現備受注目外，能見度自然也大幅提升，這是參賽車款Porsche 911 RSR的車頭照例有放上國旗，成功讓青天白日滿地紅國旗在利曼賽道上亮相。但這樣的舉動也觸動到中國敏感神經，獲得轉播權的騰訊宣布不轉播此次賽事。

中國賽車解說員金昊楠在私人微博發表「勒芒24小时耐力赛直播因故取消」，中國網友議論紛紛，其中就有網友表示：「72號車掛上灣灣旗」。事實上這也並非HubAuto Racing車隊首次在國際賽事使用國旗，但確實因為這次獲得出色成績，更加獲得關注。

中國賽車解說員金昊楠在私人微博發表「勒芒24小时耐力赛直播因故取消」。（取材自微...
中國賽車解說員金昊楠在私人微博發表「勒芒24小时耐力赛直播因故取消」。（取材自微博）

中國網友馬上猜出是因為國旗問題造成直播取消。（取材自微博）
中國網友馬上猜出是因為國旗問題造成直播取消。（取材自微博）

根據本站與哈博車隊相關人士取得遠在法國的車隊總監陳漢承Morris回應，大會最終要求HubAuto Racing車隊僅能使用奧運會旗，成為又一例台灣體育活動在海外遭中國打壓的案例。

中國 賽車 台灣

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