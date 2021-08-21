我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾也遭受IS威脅 美軍1直升機從飯店撤僑169人

讀法學院 薪資6位數？「校方灌輸魔幻 維持燈火」

雪佛蘭電動車 電池有起火風險 全球召回14萬輛

編譯柯立偉／綜合21日電
雪佛蘭Bolt電動車因電池瑕疵導致起火燃燒事故，通用汽車將在全球召回2019年至今所賣出的所有Bolt車。(美聯社)
雪佛蘭Bolt電動車因電池瑕疵導致起火燃燒事故，通用汽車將在全球召回2019年至今所賣出的所有Bolt車。(美聯社)

通用汽車(General Motors)20日宣布，由於電池有起火疑慮，將在全球範圍內召回2019年至今所賣出的所有雪佛蘭(Chevrolet)Bolt電動車，預計約7萬3000輛；加上去年11月因同一因素召回的6萬9000輛，通用汽車因電池起火疑慮而召回的雪佛蘭預計達14萬2000輛汽車。

通用汽車指出，鋰電池的瑕疵是造成汽車起火的主要因素；據報導，第一起雪佛蘭汽車起火事故於2019年發生在亞利桑納州，隨後全美各地陸續傳出約10起類似案件。目前沒有任何車主因事故喪生，但有兩人因此有吸入性嗆傷，還有一棟房屋遭焚毀。

通用汽車表示，電池起火風險最高的時候是在電池充飽時，目前已與電池製造商LG集團共同合作，加速改良版的鋰電池的生產量來更換；在更換鋰電池前，通用汽車呼籲車主充電充到90%就好，並且把車停在室外。

據報導，有瑕疵的鋰電池是LG集團位於南韓的工廠所生產；LG集團表示，該款電池確實有瑕疵，集團也願意承擔相關責任，但根據調查報告結論，這種瑕疵的出現是概率問題，即便是其他品牌、其他工廠生產，也有可能有相同的瑕疵；不過，通用汽車仍要求LG集團改在其密西根州的工廠生產新電池。

通用汽車表示，全球性召回汽車大概會讓通用汽車多花10億元，加上去年11月召回的費用，此次電池瑕疵事件將通用汽車的成本推高至18億元；但通用汽車產品發展部經理帕克斯(Doug Parks)指出，在確定這款電動車完全安全以前，通用汽車不會製造或出售任何一輛。

帕克斯說：「通用汽車對於安全的堅持，以及對於做對的事情的執著，是我們做任何決定的最高指導原則。」

汽車 電動車 亞利桑納州

上一則

全世界僅2台 藍寶基尼Aventador特別版亮相

延伸閱讀

副總統賀錦麗將訪亞洲 聚焦晶片荒問題

副總統賀錦麗將訪亞洲 聚焦晶片荒問題
轉型電動車 製造商學費高

轉型電動車 製造商學費高
股神巴菲特的波克夏 連3季減碼通用汽車 但增持克羅格

股神巴菲特的波克夏 連3季減碼通用汽車 但增持克羅格
中國券商聲唱旺寧德增資 看好中國電池業爆發成長

中國券商聲唱旺寧德增資 看好中國電池業爆發成長

熱門新聞

哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

2021-08-15 01:15
劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透

「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

2021-08-20 06:48
美國當局表示，特斯拉（Tesla）電動車的自動輔助駕駛系統Autopilot難以偵測到停放在路邊的緊急服務車輛，已就相關事故展開正式調查。美聯社

美國當局就特斯拉輔助駕駛系統 展開正式調查

2021-08-16 12:15
豐田皮卡是神學士首選交通工具。圖為極端組織伊斯蘭國武裝分子車隊。(美聯社)

神學士是忠誠客戶 豐田汽車想辦法不賣流氓政府

2021-08-17 02:53
Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

2021-08-18 01:42
Acura Integra將於2022年春季登場。 （取材自Acura）

本田指標性雙門轎跑Acura Integra回歸 2022年春登場

2021-08-16 01:12

超人氣

更多 >
影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅
iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統