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「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

編譯劉忠勇／綜合外電
劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透
劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克2005年曾經如此形容，比起手機或是智慧手表，電動車極為複雜：「你無法直接去找像富士康這樣的供應商，然後告訴他們說：幫我生產一輛車。」

日經新聞引述知情人士報導，其實早在馬斯克挖苦鴻海的前一年，鴻海創辦人郭台銘便不只一次在內部會議說到：「如果我們能做iPhone，為什麼不能做電動車。不就是iPhone上了四輪。」

據日經新聞報導，在郭台銘支持下，鴻海早在2004年便有一個代號為「阿福」的生產電動車計畫。只是這個計畫為期甚短，製造汽車的確比製造iPhone複雜，但鴻海的造車夢想並未從此中斷。

鴻海如今野心更遠大，鴻海鴻海董事長劉揚偉本月宣布，除計劃在美國和泰國組裝整車外，也正在歐州尋覓電動車組裝廠的廠址。

也就是說，在電動車相關事業目前以機構件和塑膠件的零配件為主的鴻海，接下來將擴大到系統和模組，未來將達到整車生產。

為打破傳統汽車供應鏈的體制，劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，目的是要設立業界的標準，並開發可供電動車業者使用的工具箱，可因此大大降低開發新車的時間和成本。這個聯盟如今已吸引逾1,800家業者參與。

聯盟關鍵成員之一，日本自駕軟體開發商 Tier IV創辦人 Shinpei Kato 說：「MIH試圖做的就是像傳統車廠一樣的供應鏈。」不過，他指出，傳統的供應鏈，只有金字塔上層的汽車製造商說了算，如今在電動車，馬達和電池在內的是透過軟體掌控的，和電機式發動機是由上層的業者設計有所不同。

他說：「參與的廠商能一起做決定。就電動車而論，我們可以不再需要靠全球超大汽車製造商來生產。」

MIH上個月已註冊為非營利的基金會，意思是說，這聯盟不再屬於鴻海，聯盟成員也和鴻海不相統屬。

不過，日經報導提醒，傳統車廠所擁有的技術和專業，是其他業界難以複製的，生產電動車或許比傳統汽車簡單，但確比iPhone要複雜得多，所需零組件至少十倍於iPhone，安全上的要求也比手機更高，畢竟汽車安全攸關生命。

有的分析師認為，汽車發展的周期比消費性電子產品長多了，建立生產線的方式也不同。

Counterpoint Research 分析師 Soumen Mandal 指出，鴻海先後和Stellantis、吉利和Fisker簽約，將有助於鴻海取得汽車生產的經驗，「有了這些經驗，鴻海勢必得推出一流產品，以取得蘋果在內大客戶的信賴和公信力。」

鴻海 電動車 汽車

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