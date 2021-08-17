神學士是忠誠客戶 豐田汽車想辦法不賣流氓政府

豐田皮卡是神學士首選交通工具。圖為極端組織伊斯蘭國武裝分子車隊。(美聯社)

神學士 是豐田汽車 最忠誠也最令人遺憾的客戶之一。逾四分之一個世紀以來，豐田出廠的皮卡和休旅車，因為堅固耐用不怕惡劣地形，又有冷氣可以對付炎勢夏天，一直是神學士戰士的首選交通工具。

蘇丹的獨立研究員Asim Elhag看過豐田Land Cruiser被改裝配備防空機砲。在全球各地的動盪地區，例如敘利亞、伊拉克、查德、馬利等，神學士想控制分散居住在各種惡劣地形的人民，豐田汽車不可或缺。

媒體深刻刻畫過豐田和神學士之間的連結：神學士1996年首次攻占阿富汗總統府時，今日印度的記者描述，坦克和裝滿彈藥的豐田Hilux皮卡衝進首都喀布爾；紐約時報則在2001年寫道，這些車是「恫嚇脅迫的理想平台」。

根據紐時，「神學士隨時準備好從Land Cruiser和Hilux跳下來，毆打露出一點腳踝的女子，或將男子鎖進貨櫃3周，直到他的鬍鬚長到規定長度。或者，最驚心動魄的是，將被控通姦或褻瀆的人拖到體育場行刑」。

這些都不是豐田想要聯結的形象。該公司似有預知能力，7月頒布一項規定，防範它出廠的車被神學士等受制裁團體使用。

該公司2022年新款Land Cruiser於8月2日在日本上市，售價約46,500美元；日本媒體報導，豐田要求買主簽署合約，承諾1年內不轉售。如果是經銷商的客戶轉手賣出，經銷商也可能必須支付賠償金。

豐田表示，Land Cruiser在海外特別受歡迎，擔心新車很快流向海外，出口到某些有保安規定的地區。

追蹤流氓政府或極端組織最初是如何採購豐田車，以及購入數量，並不是件容易的事。2015年，美國政府曾要求豐田幫忙確定伊斯蘭國（IS）購買新車和皮卡的管道。豐田當時說，雖然該公司禁止把車賣給「可能用於或改裝進行準軍事或恐怖活動的購買者」，被盜竊或轉手賣掉的車卻很難追查。

Land Cruiser的新合約條款也許效果有限，至少及時表達出豐田的態度。