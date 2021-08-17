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中國蔚來汽車接連車禍 引廣告不實批判

中央社／上海17日電
蔚來汽車。（取材自微博）
蔚來汽車。（取材自微博）

中國電動車蔚來接連發生嚴重車禍，躍上新聞版面，駕駛輔助系統更被指廣告不實，誤導消費者。媒體形容，為實現彎道超車，領先歐美，中國電動車產業變得激進。

8月14日，中國一名餐飲新創公司創辦人駕駛蔚來的電動車並開啟駕駛輔助功能，卻在瀋海高速公路上發生車禍而死亡。各界對電動車的自動駕駛功能因此產生疑慮，並出現對車企誇大汽車功能的批判。

據界面新聞、第一財經報導，目前駕駛輔助系統可依前方車輛速度進行自動跟車和減速煞車，但這起事件中，前方出現障礙物時，車輛卻沒能及時識別，此外，目前具備駕駛輔助系統的車輛，基本上都配置了自動緊急煞車系統（AEB），但在這次事件中，並無發揮功能。

報導引述一名車商的自動駕駛部門負責人指出，無論是硬體還是軟體，當前汽車的自動駕駛系統還非常不完善。「但是由於企業和自媒體的過度宣傳，導致用戶過於信任和依賴這套系統，這是悲劇發生的根源。」

他並稱，「在高速公路上，我不會使用自動駕駛系統。」

近年來中國的電動車產業蓬勃發展，除了蔚來、理想與小鵬等中國電動車三巨頭外，傳統的車企也積極與網路科技企業合作，成立電動車部門與品牌，想要進場分一杯羹。

隨著競爭的加劇，車企在自動駕駛的硬體面也展開了競賽，然而上述車商自駕部門負責人指出，「堆砌硬體會給人一種錯誤的認知，感測器愈多自動駕駛的能力就愈高，但如果測試和演算法跟不上，硬體堆砌再多也沒用。」

報導批評，汽車製造商一面用華美的辭彙和鼓噪的語句，試圖讓消費者認為自動駕駛在某些層面是可達成的；另一方面又在車主手冊等地方註明「駕駛輔助系統功能尚處於持續優化階段：駕駛員雙手不能離開方向盤、視線不能離開行駛道路」。

報導指出，中國電動車企的核心賣點就是智慧駕駛，並賦予了「彎道超車」的想像，讓中國電動車企獲得與國外大廠相互較勁的資格。因此若失去了這點，中國造車行業就失去了想像力。「這些話術足以讓一個長期沒有掌握話語權的產業變得激進。」

電動車 中國 汽車

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