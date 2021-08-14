賓士、BMW七夕大和解 藏頭詩示愛

七夕情人節德國兩大車廠賓士、BMW在雙方行銷團隊的合作下，上演放閃戲碼。（取材自臉書）

今天是七夕情人節，德國兩大車廠賓士、BMW在雙方行銷團隊的合作下，上演放閃戲碼，各自在臉書 貼文放上不完整的照片，合起來可發現背景有賓士E-Class與BMW 4系列車款映襯，中間情侶深情相擁，創意巧思獲得網友高度評價。

在賓士臉書貼文中可以發現藏頭詩「美玲，我愛你」，BMW Taiwan總代理汎德的臉書貼文也有藏頭詩「繽世，我愛你」，取自雙方品牌的諧音互相告白。

雙方貼文發布後，已各有數千人按讚。網友不禁讚嘆，高喊「在一起」、「超可愛」、「超愛這企劃」。還有網友開玩笑說，「二家合併結婚吧，就天下無敵了」。

雙B在汽車市場上互相較勁，但彼此尊敬，亦敵亦友，在行銷上的激盪已非第一次。2016年BMW100週年紀念日，賓士就在社群 獻上祝福，但一句「沒有你的那前30年，還蠻無聊的」，刻意強調賓士的歷史悠久。

BMW也不甘示弱，在前賓士執行長蔡澈（Dieter Zetsche）2019年退休 時推出一則廣告，以蔡澈在賓士的最後一天為主題，在眾人歡送後坐上公司派送他上下班的賓士轎車，回家後卻開著BMW i8出門，最後以「多年來啟迪人心的競爭」，向蔡澈致敬。