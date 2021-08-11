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中國豪車品牌超大氣 東奧鍍金國手可獲贈一輛紅旗H9

記者陳威任／綜合報導
中國一汽旗下的豪華品牌紅旗將贈送每位金牌選手H9中型豪華轎車。摘自carscoops.com
中國一汽旗下的豪華品牌紅旗將贈送每位金牌選手H9中型豪華轎車。摘自carscoops.com

東京奧運會日前風光落幕，美國中國分別拿下39面及38面金牌，分居獎牌榜第一名及第二名位置。而對於中國金牌選手而言，近期傳來一個好消息，中國一汽旗下的豪華品牌紅旗將贈送每位金牌選手H9中型豪華轎車。

中國拿下38面金牌總共將有52名運動員符合資格，其中有一些是團體項目獲得，其中還有6人則是參加了多項比賽。代表紅旗將送出52輛全新的紅旗H9 2.0T車型，贈送的車型將是2.0T 智聯旗暢版，定價為57,061美元，使這份禮物的總成本達到相當驚人的2,967,164美元。

紅旗H9中型豪華轎車於2020年推出，外觀設計前有勞斯萊斯，輪廓有邁巴赫，後有凱...
紅旗H9中型豪華轎車於2020年推出，外觀設計前有勞斯萊斯，輪廓有邁巴赫，後有凱迪拉克的樣子，長5,080mm。摘自carscoops.com

此外，所有來自中國的銀牌 (32) 和銅牌 (18) 獲得者都將獲得免費使用紅旗H9的權利，這可能包含租賃或試駕車輛。據紅旗表示，每一塊獎牌都代表一次紅旗飄揚，因此免費為運動員提供豪華轎車是有道理的。

紅旗H9中型豪華轎車於2020年推出，可與AUDI A6、BMW 5系列和Mercedes-Benz E-Class等經典車型相媲美。外觀設計前有勞斯萊斯，輪廓有邁巴赫，後有凱迪拉克的樣子，長5,080mm，主打內裝豪華特色。

紅旗H9可與​AUDI A6、BMW 5​系列和Mercedes-Benz E-...
紅旗H9可與​AUDI A6、BMW 5​系列和Mercedes-Benz E-Class等經典車型相媲美，主打內裝豪華特色。摘自carscoops.com

紅旗H9 2.0T搭載2.0升渦輪增壓四缸引擎，可產生252hp/380Nm的動力輸出，H9還提供3.0升V6和2.5升V6渦輪引擎等動力選擇，並統一搭配七速雙離合變速相，並屬於前置引擎後輪驅動。

2021年紅旗品牌銷量較2020年增長95%，1月至7月銷量為170,600輛。一汽集團對這個成立於1958年的豪華品牌寄予厚望，憑藉眾多新車型，年銷量目標為40萬輛。

2021年紅旗品​牌銷量較2020年增長95%，一汽集團對這個成立於1958年的...
2021年紅旗品​牌銷量較2020年增長95%，一汽集團對這個成立於1958年的豪華品牌寄予厚望。摘自carscoops.com

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