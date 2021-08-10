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絕美Ferrari Roma 誤闖小巷下場超悲劇

記者陳威任／綜合報導
Ferrari Roma長的一點都不像法拉利。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma長的一點都不像法拉利。（取材自Ferrari）

Ferrari Roma可以說是幾十年來法拉利打造出來最優美的車款之一，內斂又不失優雅的外表，讓人感覺像是義大利詹姆斯邦德可能會駕駛的車款，同時它也是一款性能出色的汽車，讓人不禁想開著它四處馳騁，但絕對要記住，開這種跑車時，可以開上遼闊的公路或是優美的濱海道路，但絕對不要誤闖小鎮，因為很可能會不小心發生卡住的狀況。

日前就有一段關於Ferrari Roma的影音在網路上曝光，一台Ferrari Roma就這樣被卡在狹窄的歐洲小鎮街道前退兩難，而且即使有旁人幫助司機判斷兩側的距離，美美的Ferrari Roma最終還是被刮傷了。而這台法拉利似乎也阻礙了前方的交通，因為影音中另一輛車的乘客從小巷更遠的地方過來了，大概是在抱怨被阻擋延遲的時間。

誤闖巷弄的Ferrari Roma。（取材自CarBuzz.com）
誤闖巷弄的Ferrari Roma。（取材自CarBuzz.com）

來源：SupercarsNews

有著1974mm車寬的Roma就卡在窄巷當中，儘管車主把後照鏡都收了起來，但看起來一點幫助都沒有。不過即使車側已經摩損，駕駛仍然繼續前進，當然一方面是擔心繼續阻礙交通，另一方面，如果你有能力擁有一輛Ferrari Roma，或許你就不在意高昂的維修費用或是你有很好的保險

Ferrari Roma。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma。（取材自Ferrari）

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