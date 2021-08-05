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Delta疫情再攪局 紐約車展連續2年宣布取消

記者陳威任／綜合報導
2020年紐約車展因疫情延至2021年舉辦，但如今Delta變種病毒讓疫情又起，再度宣布停辦。圖為2017年紐約車展。(路透)
2020年紐約車展因疫情延至2021年舉辦，但如今Delta變種病毒讓疫情又起，再度宣布停辦。圖為2017年紐約車展。(路透)

新冠肺炎近年在全球肆虐，讓已經逐漸式微的大型車展更加雪上加霜。紐約車展原定於8月20日至8月29日在賈維茨會展中心(Jacob K. Javits Convention Center)舉行。但因為近期新冠肺炎Delta變異株影響範圍甚鉅，也因此只好再次取消車展活動，並規劃明年4月恢復舉辦。

有120年歷史的紐約車展，去年就因為疫情而選擇停辦，6月時紐約州長Andrew Cuomo宣布紐約車展將重返曼哈頓的賈維茨中心，象徵紐約正式走出疫情威脅，但沒想到就在車展即將開幕前兩周時間，又因為Delta變種病毒肆掠，最終被迫取消今年車展。

紐約車展通常在4月舉行，每年都可以吸引超過100萬遊客，但2020年春季活動因新冠肺炎而延期到了2020年8 月，但因為疫情狀況沒有好轉，所以又延後到2021年8月，現在又因為Delta變種病毒，主辦方只能再度將車展延至2022年4月，屆時希望世界已恢復到某種表面上的正常狀態。

今年的紐約車展原本將會是電動汽車最好的舞台，其中一個樓層都給了電動汽車，四個室內測試賽道讓參觀者有機會體驗最新的零排放汽車，並有像KIA EV6等全新話題電動車將登場，可惜這一切將暫時看不到了。

紐約州 疫情 汽車

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