緬因州註銷舊款Mitsubishi Delica車籍 進口JDM危險了

1986 第三代Mitsubishi Delica。 摘自Mitsubishi

緬因州 近期發生了令人匪夷所思的事件，當地開始積極地註銷舊款Mitsubishi Delica的車籍資料，並且禁止這輛車從海外進口到緬因州註冊。但在這事件之前，緬因州對於進口這輛老車是完全合法的。

這個故事最初是由Crankshaft Culture報導的，它發表了一封來自緬因州機動車輛管理局 (BMV) 給Delica車主的信，並表示稱他們的Delica車籍資料已被註銷，不得開著這輛車上路。

BMV信件內容寫道：「這輛車沒有資格在緬因州進行機動車輛登記，也不能在公共高速公路上行駛。您必須從這輛車上取下車牌，並在 2021年5月10日之前將車牌放在提供的回郵郵資已付信封中，歸還給BMV總部。這些車輛在公共道路上行駛是違反交通規則的。」

緬因州認為老舊的Mitsubishi Delica實在太不安全。 摘自Mitsubishi

這些被註銷的車輛是1995年前生產的第三代或第四代Mitsubishi Delica，雖然年限已經符合了聯邦政府的《機動車輛安全合規法案》25年後才能進口的規定，但各州之間還是有各自的法律來決定車輛是否能夠在當地註冊車籍資料。

儘管目前也只有緬因州的Mitsubishi Delica被如此針對，但車迷也不免擔心，這是否意味著根據25年規則進口的其他JDM車型，如Nissan Skyline GT-R 或Nissan Silvia等熱門車款，也可能成為政府註銷車籍的目標之一。