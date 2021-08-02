誰是電動車速王？看Tesla Model S對決Porsche Taycan

Tesla Model S Plaid。（取材自Tesla）

多年來，Tesla Model S一直是電動車 之王，但隨後Porsche Taycan的出現，其Turbo S車型迅速成為市場上加速最快的電動車。直到2021年中，Tesla又重新從Porsche手中奪回了桂冠。

這是因為今年Tesla推出了性能更加強悍的Model S Plaid，擁有三馬達能夠輸出1020匹馬力，加上全輪驅動的特性0-100km/h僅需驚人的2.1秒，極速還可達322km/h。然而就規格數據上，Taycan Turbo S配備雙馬達，馬力輸出「僅有」750匹(Overboost)，其中動力數據的落差不可謂之不大。

但終究數據歸數據，還是得真正下場比試才能夠見真章。

Porsche Taycan Turbo S。 （取材自Porsche）

在第一場比賽中，Model S Plaid的駕駛忘記開啟Drag strip直線加速模式，但即便如此，它還是輕鬆地超過了Taycan Turbo S，並以 242.9km/h的速度在9.67 秒內完成了1/4英里的加速賽。而Taycan Turbo S則在10.422秒內跑完，先不論輸贏，Taycan Turbo S這秒數已經是一個非常值得尊敬的速度，只是Model S Plaid更快。

（DragTimes影片截圖）

在最後一場比賽中，Model S Plaid的駕駛啟動了Drag strip直線加速模式，並在 9.344 秒內以243.6km/h的速度完成了1/4英里加速。Taycan Turbo S這次則完全沒有反擊的餘地，它整整慢了一秒多。

看來2021年的電動車直線加速之王，又暫時先由Tesla Model S Plaid坐上這個寶座了。

來源：DragTimes