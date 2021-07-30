拜登向車廠喊話 2030年電動車銷售升至40％

消息人士透露，白宮告知美國汽車製造商，希望他們自主承諾2030年前把全新電動車占總銷售比重訂在至少40%。（美聯社）

消息人士透露，白宮告知美國汽車 製造商，希望他們自主承諾2030年前至少40%的新車銷售為電動車 ，此時政府正努力減排溫室氣體。

路透報導，美國政府最快下周公布擬議修訂的汽車排放標準，這項標準預計實施到2026年。消息人士說，這個自主承諾的電動車銷售占比目標可能多達50%，但強調政府尚未與車廠談成任何協議，而且細節都在討論中，包括是否把油電混合動力車納入範圍。

美國聯合汽車工會（UAW）發言人羅森伯格表示，有公開報導說「我們已同意40%的電動車銷售目標，且UAW正參與這項討論，但尚未達成協議」，他抨擊這是子虛烏有。UAW拒絕承諾任何電動車銷售要求，警告這可能對某些就業機會造成風險。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）母公司Stellantis，日前訂下宏大目標，要在2030年前把低碳排車輛銷售的比重訂在至少40%。Stellantis 29日不願對上述最新消息發表看法。

通用汽車對政府這項談話也不予置評。通用曾立志2035年停賣新的汽油動力輕型商用車。白宮拒絕對此發表看法。

福特汽車並未提到白宮的談話，但規劃2030年把電動車占全球新車銷售的比重訂在至少40%。

消息人士也說，拜登提議的這項減排規則，預計在2023至2026年實施，減排量預估與2019年加州碳排放協議規定的汽車減排量相當，也有車廠力求逐年改善3.7%的燃料經濟。這項規定預估超越歐巴馬時期的每年改善5%碳排。

美國今年承諾，2030年的水準，將比2005年降低50%至52%。