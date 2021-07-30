我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

拜登向車廠喊話 2030年電動車銷售升至40％

編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，白宮告知美國汽車製造商，希望他們自主承諾2030年前把全新電動車占總銷售比重訂在至少40%。（美聯社）
消息人士透露，白宮告知美國汽車製造商，希望他們自主承諾2030年前把全新電動車占總銷售比重訂在至少40%。（美聯社）

消息人士透露，白宮告知美國汽車製造商，希望他們自主承諾2030年前至少40%的新車銷售為電動車，此時政府正努力減排溫室氣體。

路透報導，美國政府最快下周公布擬議修訂的汽車排放標準，這項標準預計實施到2026年。消息人士說，這個自主承諾的電動車銷售占比目標可能多達50%，但強調政府尚未與車廠談成任何協議，而且細節都在討論中，包括是否把油電混合動力車納入範圍。

美國聯合汽車工會（UAW）發言人羅森伯格表示，有公開報導說「我們已同意40%的電動車銷售目標，且UAW正參與這項討論，但尚未達成協議」，他抨擊這是子虛烏有。UAW拒絕承諾任何電動車銷售要求，警告這可能對某些就業機會造成風險。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）母公司Stellantis，日前訂下宏大目標，要在2030年前把低碳排車輛銷售的比重訂在至少40%。Stellantis 29日不願對上述最新消息發表看法。

通用汽車對政府這項談話也不予置評。通用曾立志2035年停賣新的汽油動力輕型商用車。白宮拒絕對此發表看法。

福特汽車並未提到白宮的談話，但規劃2030年把電動車占全球新車銷售的比重訂在至少40%。

消息人士也說，拜登提議的這項減排規則，預計在2023至2026年實施，減排量預估與2019年加州碳排放協議規定的汽車減排量相當，也有車廠力求逐年改善3.7%的燃料經濟。這項規定預估超越歐巴馬時期的每年改善5%碳排。

美國今年承諾，2030年的水準，將比2005年降低50%至52%。

汽車 電動車 美國

上一則

中國特斯拉Model 3降2300美元 網酸：車界蘋果變小米

延伸閱讀

美參院外委會通過決議案 要求國務卿助台重返世衛組織

美參院外委會通過決議案 要求國務卿助台重返世衛組織
拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金

拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金
美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略

美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略
防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴

防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴

熱門新聞

Toyota怕全新Land Cruiser 300落入恐怖分子手中。 摘自Toyota

恐怖分子太哈它了...Toyota對這款新車下達禁止轉賣令

2021-07-27 17:55
湯姆漢克斯與他的「移動城堡」，1992年的10公尺Airstream保母拖車。（圖：邦瀚斯提供）

湯姆漢克斯訂製保母車將拍賣 「移動城堡」起標15萬

2021-07-24 00:53
五大休旅評比。（取材自edmunds.com）

影／誰是最佳SUV? 美汽車網站實測5中型運動休旅車

2021-07-25 06:51
面臨洪水，Tesla Model 3依然仍順利啟動運行。（翻攝Twitter影片）

影／真有內建神秘模式? 來看這些車主把Tesla當船開

2021-07-27 03:08
僅管沒有直接競爭關係，但特斯拉執行長馬斯克在周一法說會上，兩度批判蘋果。(路透)

特斯拉法說會 馬斯克2度放冷槍抨擊蘋果

2021-07-27 02:59
自動駕駛車輛問世以來頻傳交通意外，也引發自動駕駛科技是否讓駕車更危險的討論。圖為一輛特斯拉自動駕駛車發生意外，衝入林間。(Getty Images)

車禍頻傳… 自駕車讓生活更便利或更危險？

2021-07-24 21:36

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震