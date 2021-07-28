我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

遞補拜爾絲參加個人全能項目決賽 卡瑞受矚目

抖音粉絲最喜歡哪個汽車品牌？BMW笑傲群雄

記者趙駿宏／綜合報導
BMW成為抖音上瀏覽次數最高的品牌。 摘自BMW、TikTok
BMW成為抖音上瀏覽次數最高的品牌。 摘自BMW、TikTok

抖音席捲全球市場，在年輕族群中掀起一股熱潮，這也間接讓抖音上被關注的事物成為一種全新指標，就連汽車也不例外。

在英國的一位汽車零售商Dick Lovett對抖音上所有豪華汽車品牌的主題標籤(#Hashtag)瀏覽量進行統計，截至2021年6月15日，BMW居然以220億次觀看位居榜首，領先了第二名擁有93億次觀看的Audi兩倍有餘，這是相當驚人的數據，也顯示了使用抖音的族群有很大一部分的人是對BMW非常有興趣的。

Audi TT是瀏覽次數最高的車款。 摘自Carscoops
Audi TT是瀏覽次數最高的車款。 摘自Carscoops

但確切來說，這也得歸功BMW在社群行銷上的成功，例如在2019年時BMW就在抖音和Instagram發起了＃the1challenge活動，讓所有人在社群貼文上都能Tag到BMW 1系列，藉此來吸引年輕族群的目光。

BMW全球數位營銷總監Jörg Poggenpohl 表示：「抖音是另一個高度動態且在國際上快速增長的社群媒體，我們正在使用它來推廣BMW 品牌，藉此吸引年輕、精通數位生活的目標群體。」

第二受歡迎的品牌是BMW的競爭對手Audi，擁有93億次觀看。雖然品牌聲量不及BMW，但在車款排名上，TT則是抖音標籤中最常被瀏覽的車型，擁有55億次觀看。而BMW車型最好的成績僅僅是M4的13億次觀看而已。

奇怪的是，同為德國豪華三雄的Mercedes-Benz居然沒有在前八的名單當中，他們似乎還沒有積極打進年輕族群經常使用的社群軟體裡。

Porsche前三名有兩輛SUV入榜。 摘自Carscoops
Porsche前三名有兩輛SUV入榜。 摘自Carscoops

在這個研究統計中，另一個有趣的地方在於，單一品牌瀏覽量前10名的榜單中，受年輕人喜歡的車型大多還是轎車或跑車。在BMW的排名中，M4、M3和M2就分別佔據了前三名。Audi更是到了第10名才有Q7出現在榜單中。Jaguar也是以XE、XF與F-Type三輛非SUV車型為首。至於總品牌瀏覽量第四的Porsche，則意外地是由Panamera、Macan 和Cayenne拿下前三名的殊榮。

不過，除了Porsche和Land Rover之外，排行榜主要由轎車而非SUV主導。是否意味著，在年輕族群導向軟體上流行的東西，是否預告著未來的趨勢呢？看似無所不能的SUV其實是不受年輕人的歡迎嗎？都會是十分有趣的話題。

抖音豪華車主題標籤品牌排行榜，BMW以極大的差距奪得冠軍。 摘自Carscoop...
抖音豪華車主題標籤品牌排行榜，BMW以極大的差距奪得冠軍。 摘自Carscoops

抖音 社群媒體 汽車

上一則

紀念志願女飛行員 Ford全球唯一紀念版Mustang Mach-E

延伸閱讀

只花2毛錢 極速短視頻困住2億人「羊毛黨」虧大了

只花2毛錢 極速短視頻困住2億人「羊毛黨」虧大了
愛發抖音露餡 37歲男承認參與國會暴動

愛發抖音露餡 37歲男承認參與國會暴動
男子謀殺女友潛逃半年 栽在抖音

男子謀殺女友潛逃半年 栽在抖音
謀殺女友潛逃半年 抖音助陣緝兇成功

謀殺女友潛逃半年 抖音助陣緝兇成功

熱門新聞

Toyota怕全新Land Cruiser 300落入恐怖分子手中。 摘自Toyota

恐怖分子太哈它了...Toyota對這款新車下達禁止轉賣令

2021-07-27 17:55
湯姆漢克斯與他的「移動城堡」，1992年的10公尺Airstream保母拖車。（圖：邦瀚斯提供）

湯姆漢克斯訂製保母車將拍賣 「移動城堡」起標15萬

2021-07-24 00:53
五大休旅評比。（取材自edmunds.com）

影／誰是最佳SUV? 美汽車網站實測5中型運動休旅車

2021-07-25 06:51
面臨洪水，Tesla Model 3依然仍順利啟動運行。（翻攝Twitter影片）

影／真有內建神秘模式? 來看這些車主把Tesla當船開

2021-07-27 03:08
僅管沒有直接競爭關係，但特斯拉執行長馬斯克在周一法說會上，兩度批判蘋果。(路透)

特斯拉法說會 馬斯克2度放冷槍抨擊蘋果

2021-07-27 02:59
自動駕駛車輛問世以來頻傳交通意外，也引發自動駕駛科技是否讓駕車更危險的討論。圖為一輛特斯拉自動駕駛車發生意外，衝入林間。(Getty Images)

車禍頻傳… 自駕車讓生活更便利或更危險？

2021-07-24 21:36

超人氣

更多 >
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金躍居榜首

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金躍居榜首
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡
「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺