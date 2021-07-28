抖音粉絲最喜歡哪個汽車品牌？BMW笑傲群雄

BMW成為抖音上瀏覽次數最高的品牌。 摘自BMW、TikTok

抖音 席捲全球市場，在年輕族群中掀起一股熱潮，這也間接讓抖音上被關注的事物成為一種全新指標，就連汽車 也不例外。

在英國的一位汽車零售商Dick Lovett對抖音上所有豪華汽車品牌的主題標籤(#Hashtag)瀏覽量進行統計，截至2021年6月15日，BMW居然以220億次觀看位居榜首，領先了第二名擁有93億次觀看的Audi兩倍有餘，這是相當驚人的數據，也顯示了使用抖音的族群有很大一部分的人是對BMW非常有興趣的。

Audi TT是瀏覽次數最高的車款。 摘自Carscoops

但確切來說，這也得歸功BMW在社群行銷上的成功，例如在2019年時BMW就在抖音和Instagram發起了＃the1challenge活動，讓所有人在社群貼文上都能Tag到BMW 1系列，藉此來吸引年輕族群的目光。

BMW全球數位營銷總監Jörg Poggenpohl 表示：「抖音是另一個高度動態且在國際上快速增長的社群媒體 ，我們正在使用它來推廣BMW 品牌，藉此吸引年輕、精通數位生活的目標群體。」

第二受歡迎的品牌是BMW的競爭對手Audi，擁有93億次觀看。雖然品牌聲量不及BMW，但在車款排名上，TT則是抖音標籤中最常被瀏覽的車型，擁有55億次觀看。而BMW車型最好的成績僅僅是M4的13億次觀看而已。

奇怪的是，同為德國豪華三雄的Mercedes-Benz居然沒有在前八的名單當中，他們似乎還沒有積極打進年輕族群經常使用的社群軟體裡。

Porsche前三名有兩輛SUV入榜。 摘自Carscoops

在這個研究統計中，另一個有趣的地方在於，單一品牌瀏覽量前10名的榜單中，受年輕人喜歡的車型大多還是轎車或跑車。在BMW的排名中，M4、M3和M2就分別佔據了前三名。Audi更是到了第10名才有Q7出現在榜單中。Jaguar也是以XE、XF與F-Type三輛非SUV車型為首。至於總品牌瀏覽量第四的Porsche，則意外地是由Panamera、Macan 和Cayenne拿下前三名的殊榮。

不過，除了Porsche和Land Rover之外，排行榜主要由轎車而非SUV主導。是否意味著，在年輕族群導向軟體上流行的東西，是否預告著未來的趨勢呢？看似無所不能的SUV其實是不受年輕人的歡迎嗎？都會是十分有趣的話題。