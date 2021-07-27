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男星賣愛車McLaren 600LT 「當豪車YouTuber後迷失自我」

記者趙駿宏／綜合報導
王陽明賣掉愛車McLaren 600LT 坦言當豪車YouTuber後迷失自我。 截自Empire Motor Club / EWC影片
王陽明賣掉愛車McLaren 600LT 坦言當豪車YouTuber後迷失自我。 截自Empire Motor Club / EWC影片

藝人王陽明在YouTube經營上做得有聲有色，擁有多個頻道，其中最廣為人知的就屬分享頂級車款改車歷程的《Empire Motor Club / EWC》。但近期王陽明卻接連的賣車，並表示自己將要沉澱一下，而EMC頻道也會暫停更新，但也強調自己並沒有財務上的困難，請大家不要擔心。

王陽明近期接連賣掉他的黑金剛G55 AMG，以及「曾經的夢想車」McLaren 600LT超跑，並在7月26日最新一期影片上架後和粉絲闡述自己為何要做這些舉動。

影片來源：YouTube/Empire Motor Club/EWC

王陽明在影片中表示，自己的EMC頻道創立近兩年，已經達成階段性目標，而中間不斷的買車、改車然後再賣車，換車速度相當快，全都要耗費相當龐大的金錢以及時間，而且都是相當名貴的車款，就是為了能有源源不絕的新鮮題材呈現給觀眾。當然一直換車的行為，也引起了部分網友的負面評價，讓他自己也開始產生負能量。

經過這次疫情的沉澱，他真正審視自己內心，覺得前段時間有點「迷失自我」，發現這不是他想要的東西，雖然頻道獲得大家認可，卻無法滿足心靈上的空虛，一切「可能都太物質了、太虛假了」。

王陽明表示自己將要沉澱一下，而EMC頻道也會暫停更新。 摘自IG：sunnybo...
王陽明表示自己將要沉澱一下，而EMC頻道也會暫停更新。 摘自IG：sunnyboyyy

而McLaren 600LT也的確是他的夢想車款，在拿到車的當下也十分開心，也從600LT上享受到許多樂趣，在疫情爆發這兩個月以來，他也花更多時間在家人、孩子與這輛600LT上，不過他近期發現「他對600LT的愛，比起剛購入時已經不同了」因此他也決定要售出他的夢想車款。EMC也從這支影片後停止更新，並思考未來真正想要的是什麼，以及EMC頻道的後續規劃。

他也強調，這輛600LT會是McLaren末代的汽油引擎車款，搭載3.8升V8雙渦輪增壓引擎，能爆發出600匹馬力和63.2公斤米的扭力，除了765LT，下一代已經是油電的ARTURA，在收藏上價值極高。再加上內外裝Carbon Fiber套件、Kline Innovation 排氣管、以及極具特色的P1 Style Carbon Fiber Hood等等，也是一輛改裝的相當漂亮的車款。

McLaren 600LT搭載3.8升V8雙渦輪增壓引擎，能爆發出600匹馬力和...
McLaren 600LT搭載3.8升V8雙渦輪增壓引擎，能爆發出600匹馬力和63.2公斤米的扭力。 摘自IG：sunnyboyyy

疫情 超跑 YouTube

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