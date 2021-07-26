德國這間「汽車旅館」 讓你當車床族睡遍名車
當你還是個愛車的孩子時，你可能睡在一張形狀像賽車的新奇床上。如今你已經是大人了，你愛車的夢想還是沒有改變，但這時候你可以從童趣賽車床晉升為真實車體打造的「車床」。V8酒店位於德國斯圖加特，不是一般的酒店，它是汽車愛好者的夢想。在這個汽車天堂內，有26間特別主題的房間，裡面的家具和床都是由汽車零件製成的。
喜歡BMW嗎？一間客房配有一張由經典車款BMW E36製成的床。對於越野愛好者，另一個房間以Jeep Wrangler為主題的房間絕對適合你。甚至還有一間以維修工作室風格為設計房間，你可以睡在被抬升準備檢查的Morris Minor上。而這裡最受歡迎的房間之一，是以義大利賽車為主題的房間，它以1970年代的Alfa Romeo老式床鋪來慶祝Alfa Romeo的賽車歷史。
如果您身價不凡、想要更舒適的住宿，Mercedes套房有四層樓。豪華套房占地1291 英尺，設有帶桑拿浴室的全景浴室、迷你吧和附帶47吋平面電視的客廳。由於 V8 Hotel 位於斯圖加特，因此它還提供賓士博物館和保時捷博物館的遊覽服務。
當您入住 V8 酒店時，該公司的Drive It計畫可讓您試駕Mercedes AMG C63 S、Tesla Model X或Porsche 911 Turbo。
如果您入住酒店的家人沒有像您一樣痴迷於汽車，V8酒店還提供沒有汽車主題的標準客房。自2018年開業以來，V8 酒店一直深受汽車愛好者的歡迎。不過，想要入住可不簡單，因為V8主題客房的供應量在10月和11月之前已經售罄，除非您想入住價值不斐的V12 Mercedes套房。每間V8主題客房每晚收費184歐元（約216美元），而更豪華的 V12 Mercedes套房每晚收費655歐元（約770美元）。
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