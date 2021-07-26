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德國這間「汽車旅館」 讓你當車床族睡遍名車

記者陳威任／綜合報導
Made in Germany主題房。（取材自v8 hotel官網）
Made in Germany主題房。（取材自v8 hotel官網）

當你還是個愛車的孩子時，你可能睡在一張形狀像賽車的新奇床上。如今你已經是大人了，你愛車的夢想還是沒有改變，但這時候你可以從童趣賽車床晉升為真實車體打造的「車床」。V8酒店位於德國斯圖加特，不是一般的酒店，它是汽車愛好者的夢想。在這個汽車天堂內，有26間特別主題的房間，裡面的家具和床都是由汽車零件製成的。

喜歡BMW嗎？一間客房配有一張由經典車款BMW E36製成的床。對於越野愛好者，另一個房間以Jeep Wrangler為主題的房間絕對適合你。甚至還有一間以維修工作室風格為設計房間，你可以睡在被抬升準備檢查的Morris Minor上。而這裡最受歡迎的房間之一，是以義大利賽車為主題的房間，它以1970年代的Alfa Romeo老式床鋪來慶祝Alfa Romeo的賽車歷史。

Forza Italia主題房。（取材自v8 hotel官網）
Forza Italia主題房。（取材自v8 hotel官網）

Liqui Moly主題房。（取材自v8 hotel官網）
Liqui Moly主題房。（取材自v8 hotel官網）

Off Road主題房。（取材自v8 hotel官網）
Off Road主題房。（取材自v8 hotel官網）

如果您身價不凡、想要更舒適的住宿，Mercedes套房有四層樓。豪華套房占地1291 英尺，設有帶桑拿浴室的全景浴室、迷你吧和附帶47吋平面電視的客廳。由於 V8 Hotel 位於斯圖加特，因此它還提供賓士博物館和保時捷博物館的遊覽服務。

Forza Italia主題房。（取材自v8 hotel官網）
Forza Italia主題房。（取材自v8 hotel官網）

當您入住 V8 酒店時，該公司的Drive It計畫可讓您試駕Mercedes　AMG C63 S、Tesla Model X或Porsche 911 Turbo。

British Racing主題房。（取材自v8 hotel官網）
British Racing主題房。（取材自v8 hotel官網）

Gulf主題房。（取材自v8 hotel官網）
Gulf主題房。（取材自v8 hotel官網）

如果您入住酒店的家人沒有像您一樣痴迷於汽車，V8酒店還提供沒有汽車主題的標準客房。自2018年開業以來，V8 酒店一直深受汽車愛好者的歡迎。不過，想要入住可不簡單，因為V8主題客房的供應量在10月和11月之前已經售罄，除非您想入住價值不斐的V12　Mercedes套房。每間V8主題客房每晚收費184歐元（約216美元），而更豪華的 V12 Mercedes套房每晚收費655歐元（約770美元）。

汽車 賽車 博物館

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