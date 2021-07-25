影／誰是最佳SUV? 美汽車網站實測5中型運動休旅車

五大休旅評比。（取材自edmunds.com）

中型運動休旅 是全球市場的主流級距之一，但到底哪一台車是最好的休旅車，各方陣營及車主都有各自的想法。美國汽車網站「Edmunds」日前列出了包含Hyundai Tucson、Honda CR-V 、TOYOTA RAV4 、Mazda CX-5 及Nissan Rogue 來進行比較，分析哪一台是最棒的休旅車款。

第五名：TOYOTA RAV4（7.7分）

就像漫威的復仇者聯盟一樣，這些SUV 中的每一款都有自己的優勢。這次評比中，獲得第五名的是TOYOTA RAV4，它擁有簡單、精心打造且總體上安靜的車室空間表現，並且有許多有用的角落和空間可以置放物品，內部空間也算得上寬敞，載貨表現也是如此，比較不利的一面是，無法從行李箱傾倒第二排座椅。

Toyota RAV4。（圖：Toyota提供）

關於駕駛體驗，最好的事情是它沒有任何明顯的錯誤，但是整體轉向感覺有點模糊並且性能表現在競爭者之中叫不出色。大多數RAV4屬性是平均的，但它的陣容確實包括一些比較突出的選擇，例如TRD越野版，具有升級的全輪驅動系統和全地形輪胎；另一個則是Prime插電式混合動力車，可提供42英里的全電動續航里程和5秒0-60 英里/小時的加速。

TOYOTA RAV4 Prime。（圖：Toyota提供）

總體而言，RAV4 是一款令人愉悅的SUV，行駛平穩，內部寬敞，易於使用，並提供充足的實用性，而且通常很省油。然而，僅僅令人滿意的引擎和較為模糊的轉向使其無法成為中型休旅的首選。

第四名：Hyundai Tucson（7.9分）

排名第四位的則是大改款的Hyundai Tucson，整體外型相當引人注意，雖然這樣時髦的設計可能會引發兩極化評價，但通常是令人滿意的。就價格、功能和舒適性而言，整體而言是一款令人印象深刻的SUV。

第四代Hyundai Tucson。（取材自Hyundai）

第四代Hyundai Tucson。 摘自Hyundai

其中，Tucson 比大多數SUV更長更寬，因此它的內部空間略大，包括腿部空間。考慮到大尺寸的門窗，是一台更易於進入且易於查看的車輛。同樣，後車廂也有前段班的表現。評比過程中，也讓人相當喜歡座椅舒適度和相當科技感的數位儀錶板。

大改款Hyundai Tucson全新外觀設計引起廣大的討論。（取材自Hyundai）

那麼缺點是什麼？中控螢幕具取消傳統按鍵而改用觸碰方式，但卻太過於敏感，此外中控台整體設計在置物空間表現上表現較不如人意。另外最讓人感到挫折的，是這次受測的2.5升自然進氣引擎的動力表現，這是同級中加速表現最慢的車輛之一。

大改款Hyundai Tucson的內裝格局也如同外觀煥然一新。（取材自Hyundai）

好吧，如果引擎表現不強大，它最好是省油的。不過，對於這具2.5升自然進氣引擎而言，表現只能說是中等，與同為搭載2.5升自然進氣引擎的Mazda CX-5相比，兩者配備具有相似數據和燃油經濟性等級，但CX-5的加速表現更好。

相較之下Tucson Hybrid將是更好的選擇，它產生更多動力，並具有平穩運行的動力系統，燃油經濟性也有了顯著改善，如果只比較混合動力車，Tucson Hybrid將會是最佳推薦。

第三名：Nissan Rogue（8.0分）

Nissan Rogue最近進行了一次大改款，現在擁有大膽的造型，尤其是在車頭設計上，因此很難說Nissan Rogue與Tucson到底誰更突出，但同樣是一款具有許多功能、舒適的座椅、寬敞實用的內裝和現代科技的SUV。

大改款新世代Nissan Rogue/X-Trail。（圖：Nissan提供）

Rogue的亮點是舒適，座椅柔軟，與乘坐質量相得益彰。甚至還有三區恆溫空調，在這次評測的車款之中具有一定特色。此外車門的開口很大，尾門比大多數車輛打開得更寬，以便於裝載。我們也非常喜歡後車箱區域多樣化可分層分區置放的設計。

延續新世代Nissan車款的特色，Rogue擁有讓人印象深刻的科技質感及內裝鋪陳，從大而清晰的中央觸控螢

Nissan X-TrailRogue(北美版車型)。（圖：Nissan提供）

缺點是駕駛體驗只能說是普通，對部分更強調駕馭感受的人而言，轉向似乎有點模糊。尤其是與像是Mazda CX-5這類主打操控的休旅比較起來，Rogue很明顯屈居劣勢。但是如果是對於駕馭細微差別不在乎的駕駛，這項缺點則可以略過。

至於燃油經濟性，美國的Rogue同樣配備2.5升自然進氣引擎，但整體油耗表現高於平均水平。總體而言，Nissan Rogue對許多有意入主休旅車的買家而言很有意義。它的內部易於使用且尺寸合適，並擁有許多先進科技配備。雖然駕駛起來不如我們評價最高的SUV好，但Rogue已經有足夠的吸引力排入前三名。

第二名：Mazda CX-5（8.1分）

如果從實用角度來看Mazda CX-5時，它並不是一款出色的SUV。但如果從駕馭的角度來看，CX-5絕對是最讓人滿意的一台SUV。CX-5為獲得這種體驗做出了一些犧牲。最明顯的是後車箱空間，相較起來確實小了點，但也因為這樣緊湊的身形，帶來了更流暢的動態感受。

Nissan X-TrailRogue(北美版車型)。（圖：Nissan提供）

另一個缺點則是相較起來世代稍久，所以雖然提供Apple CarPlay及Android Auto車用系統連線，但卻不支援無線充電功能，另外它仍舊使用多功能控制旋鈕來操作，而不是其他同級距對手的觸碰功能，所以使用門檻較高，但用上手了以後可能會更喜歡這樣的設置。

然後是定價問題，CX-5是這五款車之中最貴的。從操控的角度來看，基本車型仍然很有趣，但你真的想升級到配備更大250匹馬力的渦輪引擎版本。不僅加速會讓你微笑，整體感受及配備也更像一輛豪華SUV。在強勁動力之下，整體油耗表現就不算亮眼了，但如果你追求的是操駕體驗，這種小細節就忽略了吧。

Mazda CX-5。（圖：Mazda提供）

第一名：Honda CR-V（8.1分）

雖然同樣是8.1分，但Honda CR-V仍以些微差距贏得這次評比的第一名肯定，即便這台車是在2017年推出，後續也將進入大改款階段。

小改款Honda CR-V。（圖：Honda提供）

對於Edmunds團隊而言，我們為了長期測試而購買2017年CR-V，已經行駛了近50,000英里(80,467公里)，我們最近還購買了2021 CR-V Hybrid以繼續我們的評估。兩種使用經歷都強調了其優勢，但也突出了一些弱點。

其中，CR-V的內部空間格外寬敞，並提供了許多巧妙的存儲空間。寬大車門開口和較低的踏入高度讓人可以輕鬆進入，不管是載孩子或愛犬時都更外方便，座椅舒適且調節範圍大。出色的乘坐質量與優於平均水平的轉向和操控性，讓CR-V成為了一個不錯的通勤車款。

美規小改款Honda CR-V。（圖：Honda提供）

有什麼缺點？其中大部分都與技術有關，這是有道理的，因為這一代 CR-V是這次比較當中世代較舊的車輛之一。觸碰螢幕支援Android Auto和Apple CarPlay連線，但螢幕內建的系統不像競爭對手那樣現代或功能流暢。同樣，外部攝像頭系統對於停車來說並不全面，而且顯示效果也不如全新競爭對手的那樣清晰。

儘管存在缺陷，本田 CR-V仍然是一款出色的SUV，因為它具有全面的高競爭力。它具有出色的空間、豐富的功能、舒適的乘坐體驗和令人愉悅的性能，最重要的是，這些都以具有競爭力的價格提供。