我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副國務卿薛曼訪中 北京證實：將見謝鋒、王毅

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

真的假的？阿湯哥要開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手

記者趙駿宏／綜合報導
阿湯哥表示，相當享受這場911 GT3的高速追逐戰。 截自SeventySixBucks影片
阿湯哥表示，相當享受這場911 GT3的高速追逐戰。 截自SeventySixBucks影片

如果車迷們上週有觀賞在英國銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽，就不難發現好萊塢巨星湯姆．克魯茲(Tom Cruise)全程都待在Mercedes-AMG車隊的PIT房裡觀賞比賽。且當Lewis Hamilton在最後超越Ferrari車手Charles Leclerc時，阿湯哥更是興奮地振臂疾呼。但其實阿湯哥此行來英國可不僅僅是觀看賽車比賽而已。

Porsche 911 GT3。 摘自Porsche
Porsche 911 GT3。 摘自Porsche

阿湯哥近期頻繁現身英國(包含在英國舉辦的歐洲國家盃決賽)，預計將會是為了宣傳今年上映的新電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。為此英國Channel 4頻道也拍攝了一支影片，邀請了阿湯哥與其他兩位F1退役車手Mark Webber與David Couthard分別駕駛三輛全新992世代的Porsche 911 GT3在銀石賽道互相較勁，並混剪了《捍衛戰士：獨行俠》中的預告片段，讓觀眾可以體驗到三個大男人對操駕跑車的熱情，又能達到宣傳電影的效果。

影片來源：YouTube/SeventySixBucks

在影片中阿湯哥向前F1車手發起了一場混戰，而背景音樂正播放著當年《捍衛戰士》的主題曲Danger Zone。且阿湯哥還將第Channel 4的主持人Steve Jones稱為Iceman冰人，完全在致敬1986年《捍衛戰士》的橋段。經由剪接的方式，將駕駛911 GT3和電影中駕駛戰鬥機畫面做混剪，讓觀眾有種阿湯哥正在開著戰鬥機的錯覺。

阿湯哥駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 截自SeventySi...
阿湯哥駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 截自SeventySixBucks影片

雖然影片中不是真正開著戰鬥機，但三輛911 GT3在銀石賽道中捉對廝殺的情境也能帶出同樣令人血脈賁張的競技感，其中互相的對話更是引用了滿滿的《捍衛戰士》台詞，例如I am dangerous(我很危險)、there are no points for second place(第二名是沒有積分的)、以及I feel the need for speed(我覺得需要速度)，搭配911 GT3嘶吼的引擎聲浪，成就了十分熱血的競速場面。其中將Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面也十分有趣。

阿湯哥駕駛新世代911 GT3在賽道上奔馳。 截自SeventySixBucks...
阿湯哥駕駛新世代911 GT3在賽道上奔馳。 截自SeventySixBucks影片

而這輛新世代的Porsche 911 GT3，可說是史上最強的GT3車型，由賽車研發工程師親自設計，在底盤和空氣力學上做了相當極致的設定，動力則是搭載911 GT3 Cup的同一具引擎本體，最大馬力來到了510ps，並提供最大馬力引擎轉速8,400 rpm，且達到9,000 rpm時才啟動斷油，最高扭力也提升到47.9kgm。

相信有阿湯哥的加持，可以讓更多人體驗到新世代Porsche 911 GT3的魅力，加上透過Channel 4影片的宣傳，用911 GT3和經典配樂讓大家回味當時《捍衛戰士》的那種感動，也達到了宣傳續集《捍衛戰士：獨行俠》的效果。

Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面十分有趣。 截自Seve...
Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面十分有趣。 截自SeventySixBucks影片

阿湯哥 英國 電影

上一則

品牌第二暢銷車款 新世代ŠKODA Fabia捷克廠正式下線

延伸閱讀

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運
疫情餘波…公衛學者：這10種癌最易延誤治療、減少存活

疫情餘波…公衛學者：這10種癌最易延誤治療、減少存活
英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告

英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告
溫網觀眾席吸睛 凱特隔離完美麗現身 阿湯哥曬緋聞女友

溫網觀眾席吸睛 凱特隔離完美麗現身 阿湯哥曬緋聞女友

熱門新聞

經歷去年新冠疫情衝擊，市場對汽車的需求急遽上升。圖為加州聖地牙哥縣國家市的一處汽車銷售點。(路透)

車價遽升 二手車貴28% 經銷商樂開懷

2021-07-19 21:36
特斯拉Cybertruck。 圖／Tesla提供

Cybertruck會是Tesla首個失敗產品？馬斯克：照常生產

2021-07-16 12:07
日本豪華品牌Lexus。（取材自Lexus）

美國J.D. Power品牌忠誠度調查 LEXUS、SUBARU奪冠

2021-07-18 02:17
豐田汽車旗下自駕車子公司Woven Planet，已收購美國自駕車路線圖繪製新創公司Carmera。（路透）

收購美地圖新創 豐田「自駕」事業想把規模擴3倍

2021-07-15 01:43
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，若歐洲要達到降低氣體排放的目標，必須要進行這類轉變。(美聯社)

歐盟擬推動2035年起禁售汽柴油車 對抗氣候變遷

2021-07-14 14:42
NBA球迷瘋買太陽隊專屬車牌。(取材自微博)

NBA太陽隊拚首冠 鳳凰城粉絲搶購「專屬車牌」

2021-07-16 04:21

超人氣

更多 >
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關
糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危
吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包

吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包