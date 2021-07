真的假的？阿湯哥要開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手

阿湯哥表示,相當享受這場911 GT3的高速追逐戰。 截自SeventySixBucks影片

如果車迷們上週有觀賞在英國 銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽,就不難發現好萊塢巨星湯姆.克魯茲(Tom Cruise)全程都待在Mercedes-AMG車隊的PIT房裡觀賞比賽。且當Lewis Hamilton在最後超越Ferrari車手Charles Leclerc時,阿湯哥 更是興奮地振臂疾呼。但其實阿湯哥此行來英國可不僅僅是觀看賽車比賽而已。

Porsche 911 GT3。 摘自Porsche

阿湯哥近期頻繁現身英國(包含在英國舉辦的歐洲國家盃決賽),預計將會是為了宣傳今年上映的新電影 《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick)。為此英國Channel 4頻道也拍攝了一支影片,邀請了阿湯哥與其他兩位F1退役車手Mark Webber與David Couthard分別駕駛三輛全新992世代的Porsche 911 GT3在銀石賽道互相較勁,並混剪了《捍衛戰士:獨行俠》中的預告片段,讓觀眾可以體驗到三個大男人對操駕跑車的熱情,又能達到宣傳電影的效果。

影片來源:YouTube/SeventySixBucks

在影片中阿湯哥向前F1車手發起了一場混戰,而背景音樂正播放著當年《捍衛戰士》的主題曲Danger Zone。且阿湯哥還將第Channel 4的主持人Steve Jones稱為Iceman冰人,完全在致敬1986年《捍衛戰士》的橋段。經由剪接的方式,將駕駛911 GT3和電影中駕駛戰鬥機畫面做混剪,讓觀眾有種阿湯哥正在開著戰鬥機的錯覺。

阿湯哥駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 截自SeventySixBucks影片

雖然影片中不是真正開著戰鬥機,但三輛911 GT3在銀石賽道中捉對廝殺的情境也能帶出同樣令人血脈賁張的競技感,其中互相的對話更是引用了滿滿的《捍衛戰士》台詞,例如I am dangerous(我很危險)、there are no points for second place(第二名是沒有積分的)、以及I feel the need for speed(我覺得需要速度),搭配911 GT3嘶吼的引擎聲浪,成就了十分熱血的競速場面。其中將Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面也十分有趣。

阿湯哥駕駛新世代911 GT3在賽道上奔馳。 截自SeventySixBucks影片

而這輛新世代的Porsche 911 GT3,可說是史上最強的GT3車型,由賽車研發工程師親自設計,在底盤和空氣力學上做了相當極致的設定,動力則是搭載911 GT3 Cup的同一具引擎本體,最大馬力來到了510ps,並提供最大馬力引擎轉速8,400 rpm,且達到9,000 rpm時才啟動斷油,最高扭力也提升到47.9kgm。

相信有阿湯哥的加持,可以讓更多人體驗到新世代Porsche 911 GT3的魅力,加上透過Channel 4影片的宣傳,用911 GT3和經典配樂讓大家回味當時《捍衛戰士》的那種感動,也達到了宣傳續集《捍衛戰士:獨行俠》的效果。